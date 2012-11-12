استمرار افزایش طلاق در لرستان/ ازدواج 6 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میر دریکوند عصر دوشنبه در شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان پلدختر گفت: آمار ولادت در استان لرستان در سال گذشته 35 هزار 799 مورد ثبت شده در حالیکه این آمار در سال 89 حدود 35 هزار و 11 مورد بوده است.

وی گفت: در مجموع آمار ولادت در استان در سال 90 نسبت به سال قبل از آن 2.2 درصد رشد داشته که یک حرکت کند محسوب می شود.

میر دریکوند به آمار فوت شدگان در استان اشاره کرد و افزود: در سال 90 آمار فوتیها در لرستان 9 هزار و 319 مورد بوده در حالیکه در سال 89 در این زمینه 9 هزار و چهار مورد فوت در استان ثبت شده و در مجموع 3.5 درصد آمار فوتی در لرستان رشد داشته است.

وی یادآور شد: آمار ازدواج در سال 90 در لرستان 25 هزار و 79 مورد ثبت شده این در حالی است که در سال 89 این آمار 24 هزار 69 مورد ازدواج به ثبت رسیده یعنی استان لرستان در ازدواج 2.5 درصد رشد داشته است.

وی گفت: آمار طلاق در لرستان در سال 89 حدود دو هزار و 607 مورد بوده در حالیکه در سال 90 به سه هزار و 107 مورد رسیده یعنی 18 درصد رشد داشته است.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان رشد آمار طلاق در استان را تکان دهنده و نگران کننده دانست و اظهار داشت: وضعیت طلاق به گونه‌ای است که اگر تمهیدات لازم توسط خانواده‌ها و مسئولان اندیشیده نشود این روند افزایشی ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه آمار طلاق در لرستان از ازدواج پیشی گرفته است، گفت: سیر صعودی آمار طلاق و سیر نزولی ازدواج از لحاظ آماری در لرستان و شهرستان پلدختر بسیار نگران کننده است و باید این روند ریشه‌یابی شود و مسئولان باید جلوی این حرکت را بگیرند زیرا این آمار نسبت به جمعیت استان بالا است.

میر دریکوندی به آمار وقایع حیاتی در 6 ماهه سال جاری پرداخت و گفت: آمار ولادت استان لرستان در سال 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: در 6 ماهه نخست سال 91 آمار فوتی در استان لرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد کاهش نشان می دهد.

مدیرکل ثبت احوال استان لرستان گفت: آمار ازدواج در6 ماهه اول سال جاری در استان 12 هزار و 985 مورد به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد کاهش نشان می دهد.

وی به آمار طلاق استان اشاره کرد و اظهار داشت: طلاق در استان لرستان در6 ماهه نخست سال جاری یکهزار و 495 مورد به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3.2 درصد افزایش داشته است.