کوروش پرند در گفتگو با مهر با اعلام اینکه آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای باید از پرداخت مالیات معاف شوند، گفت: طبق ماده 134 قانون مالیات های مستقیم، تمامی دستگاه های آموزشی از مالیات معاف هستند؛ بنابراین آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای نیز باید بتوانند از این شرایط بهره مند شوند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: بیان داشت: علاوه بر موضوع مربوط به مالیات آموزشگاه های آزاد، عوارض شهرداری نیز از دیگر مشکلات این آموزشگاه ها است که ما خواستار اعمال معافیت پرداخت عوارض برای آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد هستیم.

پرند خاطر نشان کرد: علاوه بر مالیات و عوارض شهرداری، اجرای طرح بیمه مدیران و موسسان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای نیز دنبال می شود.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه، بیان داشت: برای جلوگیری از موازی کاری در امر آموزش مهارت نیروی کار در کشور، تمامی کارها باید به متولی اصلی آن یعنی سازمان فنی و حرفه ای کشور و آموزشگاه های آزاد قرار گیرد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، اظهار امیدواری کرد طرح ارائه تسهیلات تبدیل مکان های استیجاری آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای به ملکی که تاکنون 2 بار اصلاح و به دبیرخانه هیئت دولت ارسال شده است، بزودی تعیین تکلیف شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه، تصریح کرد: در حال حاضر 9 هزار و 550 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در کشور به امر مهارت آموزی می پردازند که 8 هزار و 374 آموزشگاه در زمینه خدمات، 918 آموزشگاه در صنعت و

258 آموزشگاه نیز در زمینه کشاورزی فعال است.

پرند با تاکید بر لزوم ارتقاء آموزش های مهارتی در کشور، افزود: در بخش فعالیت های خارجی نیز هم اکنون تفاهم نامه های آموزشی با کشورهای تانزانیا، ایتالیا، کره جنوبی، هندوستان، عراق، افغانستان و الجزایر منعقد شده است؛ با این حال از تاسیس آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در خارج از کشور نیز حمایت خواهیم کرد.