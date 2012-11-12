یک میلیون زائر ایرانی و عراقی از مرز مهران تردد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ساریان با بیان این مطلب افزود: رفت و آمد این زائران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است.
وی افزود: 482 هزار نفر از این تعداد زائر ایرانی و مابقی از اتباع کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان و دیگر کشورها بودند.
مدیر پانه مرزی بین المللی مهران همچنین از تردد یک هزار و 277 دستگاه اتوبوس در این مدت از مرز مهران خبر داد و گفت: این تعداد اتوبوس، زائران کشورهای پاکستان، عراق و آذربایجان را جا به جا کردند که 125 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته اند.
مایه کوبی علیه بیماری هاری در دهلران
سرپرست فرمانداری شهرستان دهلران گفت: شش هزار راس از دام های روستای فرخ آباد این شهرستان علیه بیماری "هاری" مایه کوبی می شوند.
غلام علیدادی با بیان این مطلب افزود: به تلاش دستگاه های اجرایی شهرستان، شیوع این بیماری مشترک بین انسان و دام در روستای فرخ آباد در آستانه کنترل شدن قرار دارد.
وی افزود: هزار و 500 راس از دام های منطقه تاکنون بر علیه این بیماری مایه کوبی شده و تا پایان اجرای این طرح شش هزار راس از دام های منطقه مایه کوبی خواهند شد.
سرپرست فرمانداری دهلران به بروز نشانه هایی از این بیماری در برخی حیوانات اهلی روستای فرخ آباد اشاره و تاکید کرد: با اقدام های مناسب و به موقع شبکه دامپزشکی، بهداشت و درمان و ستاد اتلاف حیوانات ولگرد شهرستان این بیماری در آستانه کنترل شدن قرار دارد.
کاهش بارندگی در استان ایلام
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری ایلام گفت: میانگین بارندگی در این استان در سال های اخیر به 256 میلیمتر کاهش یافته است.
؛داراب بیرنوندی با بیان این مطلب افزود: متوسط بارندگی در این استان در سال های اخیر بر اساس آمارهای رسمی کاهش چشمگیری یافته است.
وی افزود: متوسط سالیانه بارش ها از 500 میلی متر در سال به 256 میلی متر کاهش پیدا کرده است.
مدیرعامل آبفای ایلام تاکید کرد: میزان بارش نزولات جوی در مقایسه با میانگین بلند مدت استان 60 درصد کاهش یافته است.
بیرنوندی ادامه داد: کاهش شدید بارندگی باعث کمبود منابع آبی در استان ایلام شده است.
وی اضافه کرد: 10 شهر استان از جمله ایلام، ایوان، ملکشاهی، بدره و ... که حدود300 هزار نفر جمعیت زیر پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب شهری استان را تشکیل می دهند، به دلیل خشکسالی ها با کمبود آب مواجه هستند.
نوسازی مدارس استان ایلام
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام گفت: 320 میلیارد ریال از سال 84 تاکنون برای مقاوم سازی مدارس این استان هزینه شده است.
عبدالله بهادری با بیان این مطلب افزود: 240 فضای آموزشی از مجموع 460 کلاس درس مشمول این طرح تاکنون بازسازی شده است.
وی ادامه داد: این مدارس به علت بافت قدیمی و فرسوده و آسیب پذیر بودن در مقابل زمین لرزه بر پایه استاندارد و آیین نامه مقاوم سازی شده است.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام مقاوم سازی مدارس را از طرح های مهم دولت نهم عنوان کرد که از سال 84 در کشور آغاز شده است.
بهادری اضافه کرد: این اداره کل طرح تخریب و بازسازی مدارس را در دستور کار جدی قرار داده است.
تمهیدهای لازم برای سهولت در رفت و آمد زائران عتبات عالیات از پایانه مرزی
مدیر پایانه مرزی بینالمللی مهران گفت: تمهیدهای لازم برای سهولت در رفت و آمد زائران عتبات عالیات از این پایانه مرزی اندیشیده شده است
محمود ساریان با بیان این مطلب افزود: این تسهیلات در بخشهای گذرنامه، خدمات رفاهی و حمل و نقل و خدمات به زوار ارائه میشود.
وی ادامه داد: تردد زوار از مرز بینالمللی مهران تنها به صورت کاروانی امکان پذیر است و تردد انفرادی به هیچ عنوان در این مرز انجام نمیشود.
مدیر پایانه مرزی مهران اضافه کرد: با توجه به برنامه ها و تدبیرهای اندیشیده شده اکنون تردد در مرز مهران در مقایسه با سالهای گذشته از راحتی و سهولت بیشتری برخوردار شده است.
