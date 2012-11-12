۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۸:۵۹

اخبار کوتاه ایلام/

یک میلیون زائر ایرانی و عراقی از مرز مهران تردد کردند

یک میلیون زائر ایرانی و عراقی از مرز مهران تردد کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر پایانه مرزی بین المللی مهران در استان ایلام گفت: یک میلیون زائر ایرانی و عراقی امسال از راه مرز رسمی و بین المللی مهران به شهرهای مذهبی دو کشور رفت و آمد کردند.‏

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ساریان با بیان این مطلب افزود: رفت و آمد این زائران در ‏مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ‏‎پنج درصد افزایش داشته است.‏

وی افزود: 482 هزار نفر از این تعداد زائر ایرانی و مابقی از اتباع کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان ‏و دیگر کشورها بودند.‏

مدیر پانه مرزی بین المللی مهران همچنین از تردد یک هزار و 277 دستگاه اتوبوس در این مدت از ‏مرز مهران خبر داد و گفت: این تعداد اتوبوس، زائران کشورهای پاکستان، عراق و آذربایجان را جا ‏به جا کردند که 125 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته اند.‏

مایه کوبی علیه بیماری هاری در دهلران

سرپرست فرمانداری شهرستان دهلران گفت: شش هزار راس از دام های روستای فرخ آباد این ‏شهرستان علیه بیماری "هاری" مایه کوبی می شوند.

غلام علیدادی با بیان این مطلب افزود: به تلاش دستگاه های اجرایی ‏شهرستان، شیوع این بیماری مشترک بین انسان و دام در روستای فرخ آباد در آستانه کنترل شدن قرار ‏دارد.‏

وی افزود: هزار و 500 راس از دام های منطقه تاکنون بر علیه این بیماری مایه کوبی شده و تا پایان ‏اجرای این طرح شش هزار راس از دام های منطقه مایه کوبی خواهند شد.‏

سرپرست فرمانداری دهلران به بروز نشانه هایی از این بیماری در برخی حیوانات اهلی روستای فرخ ‏آباد اشاره و تاکید کرد: با اقدام های مناسب و به موقع شبکه دامپزشکی، بهداشت و درمان و ستاد ‏اتلاف حیوانات ولگرد شهرستان این بیماری در آستانه کنترل شدن قرار دارد.

کاهش بارندگی در استان ایلام

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری ایلام گفت: میانگین بارندگی در این استان در سال های اخیر به 256 میلیمتر ‏کاهش یافته است.
؛داراب بیرنوندی با بیان این مطلب افزود: متوسط بارندگی در این استان ‏در سال های اخیر بر اساس آمارهای رسمی کاهش چشمگیری یافته است.‏
وی افزود: متوسط سالیانه بارش ها از 500 میلی متر در سال به 256 میلی متر کاهش پیدا کرده است.‏
مدیرعامل آبفای ایلام تاکید کرد: میزان بارش نزولات جوی در مقایسه با میانگین بلند مدت استان 60 ‏درصد کاهش یافته است.‏
بیرنوندی ادامه داد: کاهش شدید بارندگی باعث کمبود منابع آبی در استان ایلام شده است.‏
وی اضافه کرد: 10 شهر استان از جمله ایلام، ایوان، ملکشاهی، بدره و ... که حدود300 هزار نفر ‏جمعیت زیر پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب شهری استان را تشکیل می دهند، به دلیل ‏خشکسالی ها با کمبود آب مواجه هستند.‏
نوسازی مدارس استان ایلام
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام گفت: 320 میلیارد ریال از سال 84 تاکنون برای مقاوم ‏سازی مدارس این استان هزینه شده است.
عبدالله بهادری با بیان این مطلب افزود: 240 فضای آموزشی از مجموع ‏‏460 کلاس درس مشمول این طرح تاکنون بازسازی شده است.‏
وی ادامه داد: این مدارس به علت بافت قدیمی و فرسوده و آسیب پذیر بودن در مقابل زمین لرزه بر ‏پایه استاندارد و آیین نامه مقاوم سازی شده است.‏
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ایلام مقاوم سازی مدارس را از طرح های مهم دولت ‏نهم عنوان کرد که از سال 84 در کشور آغاز شده است.‏
بهادری اضافه کرد: این اداره کل طرح تخریب و بازسازی مدارس را در دستور کار جدی قرار داده ‏است.‏
تمهیدهای لازم برای سهولت در رفت و‏‎ ‎آمد زائران ‏عتبات ‏عالیات از پایانه مرزی
‎مدیر پایانه مرزی بین‌المللی مهران گفت: تمهیدهای لازم برای سهولت در رفت و‏‎ ‎آمد زائران ‏عتبات ‏عالیات از این پایانه مرزی اندیشیده شده است‏‎
محمود‎ ‎ساریان با بیان این مطلب افزود: این‎ ‎تسهیلات در بخش‌های ‏‏گذرنامه، خدمات رفاهی و حمل و نقل و خدمات به زوار‏‎ ‎ارائه می‌شود‎‏. ‏
وی ادامه داد: تردد زوار از مرز بین‌المللی مهران‏‎ ‎تنها به صورت کاروانی امکان پذیر است و تردد ‏انفرادی به ‏هیچ عنوان در این‎ ‎مرز انجام نمی‌شود‎‏. ‏
مدیر پایانه مرزی مهران اضافه کرد: با توجه به‎ ‎برنامه ها و تدبیرهای اندیشیده شده اکنون تردد در مرز ‏مهران در ‏مقایسه با‏‎ ‎سال‌های گذشته از راحتی و سهولت بیشتری برخوردار شده است‎‏.
