یک میلیون زائر ایرانی و عراقی از مرز مهران تردد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ساریان با بیان این مطلب افزود: رفت و آمد این زائران در ‏مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ‏‎پنج درصد افزایش داشته است.‏

وی افزود: 482 هزار نفر از این تعداد زائر ایرانی و مابقی از اتباع کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان ‏و دیگر کشورها بودند.‏

مدیر پانه مرزی بین المللی مهران همچنین از تردد یک هزار و 277 دستگاه اتوبوس در این مدت از ‏مرز مهران خبر داد و گفت: این تعداد اتوبوس، زائران کشورهای پاکستان، عراق و آذربایجان را جا ‏به جا کردند که 125 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته اند.‏

مایه کوبی علیه بیماری هاری در دهلران

سرپرست فرمانداری شهرستان دهلران گفت: شش هزار راس از دام های روستای فرخ آباد این ‏شهرستان علیه بیماری "هاری" مایه کوبی می شوند.

غلام علیدادی با بیان این مطلب افزود: به تلاش دستگاه های اجرایی ‏شهرستان، شیوع این بیماری مشترک بین انسان و دام در روستای فرخ آباد در آستانه کنترل شدن قرار ‏دارد.‏

وی افزود: هزار و 500 راس از دام های منطقه تاکنون بر علیه این بیماری مایه کوبی شده و تا پایان ‏اجرای این طرح شش هزار راس از دام های منطقه مایه کوبی خواهند شد.‏

سرپرست فرمانداری دهلران به بروز نشانه هایی از این بیماری در برخی حیوانات اهلی روستای فرخ ‏آباد اشاره و تاکید کرد: با اقدام های مناسب و به موقع شبکه دامپزشکی، بهداشت و درمان و ستاد ‏اتلاف حیوانات ولگرد شهرستان این بیماری در آستانه کنترل شدن قرار دارد.

کاهش بارندگی در استان ایلام

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری ایلام گفت: میانگین بارندگی در این استان در سال های اخیر به 256 میلیمتر ‏کاهش یافته است.

؛داراب بیرنوندی با بیان این مطلب افزود: متوسط بارندگی در این استان ‏در سال های اخیر بر اساس آمارهای رسمی کاهش چشمگیری یافته است.‏

وی افزود: متوسط سالیانه بارش ها از 500 میلی متر در سال به 256 میلی متر کاهش پیدا کرده است.‏

مدیرعامل آبفای ایلام تاکید کرد: میزان بارش نزولات جوی در مقایسه با میانگین بلند مدت استان 60 ‏درصد کاهش یافته است.‏

بیرنوندی ادامه داد: کاهش شدید بارندگی باعث کمبود منابع آبی در استان ایلام شده است.‏

وی اضافه کرد: 10 شهر استان از جمله ایلام، ایوان، ملکشاهی، بدره و ... که حدود300 هزار نفر ‏جمعیت زیر پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب شهری استان را تشکیل می دهند، به دلیل ‏خشکسالی ها با کمبود آب مواجه هستند.‏