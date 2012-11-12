1000 هیئت مذهبی در خراسان شمالی فعالیت می کند

حجت الاسلام روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ماه محرم سال جاری در مجموع هزار و 62 هیئت مذهبی فعالیت های عزاداری امام حسین(ع) را در مساجد و حسینیه های شهری و روستایی خراسان شمالی بر عهده دارند.

وی افزود: از تعداد کل هیئت های موجود در استان، 792 هیئت ثبت رسمی شده و 270 هیئت نیز به صورت غیررسمی فعالیت می کنند.

حجت الاسلام روحانی نیا اظهار داشت: از هزار و 62 هیئت خراسان شمالی، 625 هیئت در مناطق روستایی و 437 هیئت نیز در شهرهای استان فعال هستند.

به گفته وی از تعداد کل هزار و 62 هیئت موجود در استان، 810 هیئت مذهبی توسط برادران و 252 هیئت نیز توسط خواهران تشکیل شده و فعالیت می کنند.

وی برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیت‌هیئت‌های مذهبی در راستای حذف خرافات و پیرایه‌ها، تغذیه فکری هیئت‌های مذهبی، اعزام روحانی برای هدایت و راهنمایی در زمینه برگزاری برنامه های مذهبی و عزاداری این هیئت ها و ... را از مهم‌ترین اقدامات اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در قبال این هیئت ها ذکر کرد و افزود: روحانی‌محور بودن برنامه‌ها، تلاوت قرآن، بیان احکام اسلامی، تبیین سیره اهل‌بیت(ع)، خرافه‌زدایی و حذف پیرایه‌ها و ... نیز از جمله برنامه های هیئت های مذهبی در ایام ماه محرم خواهد بود.

