پاکدشت رتبه های برتر آموزشی و پرورشی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اصغر میرقاسمی افزود: ثبت نام دانش آموزان در سامانه سناد انجام پذیرفت که مدیریت شهرستان پاکدشت در امر ثبت نام دانش آموزی در این سامانه رتبه اول را در میان سایر شهرستانهای استان تهران احراز کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه روند ثبت نام در سامانه به علت برخی مشکلات و موانع از جمله عدم لغو ثبت نام دانش آموزان از مدارس دیگر، وجود مغایرتهای اطلاعاتی و کدهای ملی نامعتبر، با کندی مواجه می شد، به همین دلیل توجه و پیگیری زیادی برای ثبت نام این دانش آموزان مورد نیاز بود که کارشناسان واحد فناوری توانستند به این مهم دست یابند.

میرقاسمی ادامه داد: برگزاری کلاسهای آموزش ثبت نام در سامانه و پیگیریهای بعدی از این روند ثبت نام از جمله مواردی است که باعث رسیدن به این رتبه شد.

وی تصریح کرد: از تمامی مسئولان مدارس؛ مدیر، معاونان ، دفتر دار و معاونان اجرایی که آموزش و پرورش را در رسیدن به این هدف یاری کردند، تشکر و قدر دانی می کنیم.

برگزاری همایش هفته بزرگداشت خانواده در پاکدشت

مدیر آموزش و پرورش پاکدشت از برگزاری همایش هفته بزرگداشت خانواده در پاکدشت خبر داد.

محمدرضا جوادی گفت: جهت گرامیداشت هفته خانواده و تقدیر از خانواده های موفق شهرستان پاکدشت این همایش در کانون تربیتی شهدای پاکدشت با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، مدیران و رؤسای انجمنهای اولیا و مربیان برگزار خواهد شد.

گفتنی است، از برنامه های این همایش قرآن، سرود، خیر مقدم مدیر آموزش و پرورش، سخنرانی امام جمعه این شهرستان، سخنرانی مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، تقدیر از خانواده های موفق، پخش کلیپ فعالیتهای انجام شده انجمن اولیا و مربیان در دو ماه اخیر است.

لازم به ذکر است، طبق بخش نامه ارسالی به مدارس و جمع آوری اطلاعات و امتیازات، از میان خانواده های موفق، سه خانواده برتر شهرستان با اهدای لوح تقدیر و هدیه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

رتبه اول آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش پاکدشت برای دومین سال متوالی

معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی مدیریت آموزش و پرورش پاکدشت از کسب رتبه اول آموزش نیروی انسانی، دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش پاکدشت برای دومین سال متوالی خبر داد.

سید اصغر میرقاسمی گفت: در این دوره های آموزش ضمن خدمت 91 ردیف اجرای دوره صورت گرفت که 15 هزار و 847 نفر در این دوره ها شرکت کردند.

وی افزود: سه جلسه برای تعیین مدرسین مربوط به دوره های دوم و ششم ابتدایی و معرفی همکاران منتخب برای شرکت در دوره تأمین مدرس تشکیل شد.

میرقاسمی یادآور شد: پنج دوره به صورت مجازی برای تعداد دو هزار و 514 نفر برگزار شد و دو دوره بدو خدمت، برای نیروهای قراردادی به تعداد 202 نفر تشکیل شد.

رتبه اول پاکدشت برای ثبت نام دانش آموزان در المپیاد کشوری

مدیر پژوهشسرای خوارزمی پاکدشت از ثبت نام دانش آموزان در المپیاد کشوری در پاکدشت خبر داد.

دانش آموزان مقطع متوسطه پاکدشتی برای اولین بار در المپیاد کشوری فن آوری نانو ثبت نام شدند؛ثبت نام دانش آموزان از دو هفته پیش آغاز شده و تا ابتدای اسفند 91 ادامه دارد.

گفتنی است، با همکاری مدارس پاکدشت، تا کنون این شهرستان رتبه اول ثبت نام در کشور را به دست آورده است.

پژوهش سرای خوارزمی پاکدشت با برنامه ها و مسابقات متنوع به استقبال هفته پژوهش می رود.

نمایشگاه دست ساخته ها، مسابقات مختلف علمی مانند مقاله نویسی، سازه های ماکارونی و مسابقات ادبی، تعزیه خوانی و... اجرای آزمایشهای متنوع در زمینه های مختلف علوم پایه از این برنامه هاست.