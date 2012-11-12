نرخ رشد جمعیت در لرستان نسبت به متوسط کشوری پایین تر است

حسین میر دریکوند در گفتگو با خبرنگار مهر به آمار ثبت وقایع چهار گانه در شهرستان پلدختر اشاره کرد و گفت: شهرستان پلدختر براساس آمار سال 90 دارای جمعیتی با 75 هزار و 327 نفر است که از این تعداد 37 هزار و 925 نفر مرد و 37 هزار و 402 نفر زن هستند.

وی افزود: جمعیت شهری پلدختر 32 هزار و 594 نفر که از این تعداد 16 هزار و 385 نفر مرد و مابقی زن هستند.

وی اضافه کرد: جمعیت روستایی پلدختر 42 هزار و 733 نفر است که از این تعداد 21 هزار و 540 نفر مرد و 21 هزار و 193 نفر زن هستند.

مدیرکل ثبت احوال استان لرستان گفت: آمار ولادت در هفت ماهه سال 91 در شهرستان پلدختر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7.9 درصد رشد داشته است.

وی به آمار فوتی شهرستان پلدختر اشاره کرد و افزود: آمار فوتی در این شهرستان در سال 91 ، 178 مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6 درصد کاهش نشان می دهد.

وی به بیش از 20 درصد کاهش ازدواج در شهرستان پلدختر اشاره کرد و گفت: در این شهرستان در سال جاری 592 مورد ازدواج ثبت شده است.

میر دریکوندی افزود: آمار طلاق در هفت ماهه سال جاری در شهرستان پلدختر 56 مورد به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.7 درصد افزایش نشان می دهد.

وی همچنین با اشاره به نرخ رشد در استان گفت: درصد متوسط رشد جمعیت استان لرستان نسبت به کشور در دوره 5 ساله 85 تا 90 حدود 0.44 درصد بوده که آهنگ رشد جمعیت کند است.

این مسئول ادامه داد: متوسط رشد جمعیت در استان لرستان در مقایسه با میانگین کشوری 1.29 درصد پایین تر است.