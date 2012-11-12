۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۰۰

حجت الاسلام آزادیخواه:

کربلا بزرگترین مکتب تاریخ ساز انسانیت است

نهاوند - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: کربلا بزرگترین مکتب تاریخ ساز انسانیت است که هنوز ابعاد بزرگی از آن ناشناخته مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه بعدازظهر دوشنبه در همایش عاشورائیان روحانی نهاوند که در محل نمازخانه سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: روحانیون مبلغ باید برای ترویج مبانی دین اسلام از ماه محرم و صفر بهترین استفاده را ببرند.

وی گفت: در این راستا باید برای نهادینه کردن فرهنگ عاشورا در جامعه تلاش کرده و اقشار مختلف جامعه را با این فرهنگ آشنا کنند.

وی اظهار داشت: روحانیون باید در ایام ماه محرم در مسیر آگاهی ‌رسانی و بصیرت ‌دهی به مردم گام بردارند و آنان را با مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روز آشنا کنند.

وی گفت: رسالت روحانیت در شرایط حساس فعلی که رهبر معظم انقلاب بر بصیرت بخشی به اقشار مختلف در خصوص مسائل گوناگون کشور و از جمله بحث های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی تاکید می کنند این است که از فرصت بسیار مناسب تبلیغی در ماه محرم برای تبیین این حقایق استفاده کنند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی همدان گفت: نقش روحانیت در بحث تأمین نیازها و خواسته های معقول و منطقی جوانان مهم و حساس است و روحانیون باید با توجه به امکاناتی که در در اختیار دارد زمینه حضور و استفاده از جوانان را در عرصه های مختلف اجتماع فراهم کنند.

وی با اشاره به نقش زنان و تأثیر آنها در تاریخ اسلام گفت: زن اگر شخصیت و جایگاه آن برگرفته از مکتب اسلام و قرآن و برگرفته تربیت مکتب حضرت زهرا(س) باشد منشا تحولات بزرگی در جامعه خواهد بود.

وی افزود: مدارس و دانش آموزان بهترین محل برای تبلیغ و گسترش اسلام و بیان واقعه عظیم کربلا است.

وی اضافه کرد: کربلا بزرگترین مکتب تاریخ ساز انسانیت است که هنوز ابعاد بزرگی از آن ناشناخته مانده است.

حجت الاسلام آزادیخواه گفت: روحانیت باید وظیفه اصلی خود که همان ارائه مطالب دینی و مذهبی به خصوص سیره عملی ائمه معصومین(ع) است، بدرستی انجام دهد.

وی با بیان اینکه دشمنان نیز می دانند که ماه محرم و صفر فرصتی برای جمع شدن جوانان و تأثیر پذیری بیشتر آنان است، گفت: دشمنان از این رو با حمایت از برنامه های خرافی و مسائل غیر مستند می خواهند دین را یک امر خرافی به جوانان معرفی کنند.

وی تاکید کرد: روحانیون با توجه به فضای تبلیغی مطلوب فعلی باید جوانان را با این خرافات آشنا و از این طریق با این خرافه ها مبارزه کنند.

وی در پایان گفت: حادثه عاشورا اندیشه ای است که باعث رونق اسلام و فرهنگ شیعی شده و اگر از فرهنگ عاشورا و اندیشه آن را بگیریم شاید فرهنگ اسلامی و شیعی معنای خود را از دست بدهد چراکه فرهنگ شیعی متکی به نهضت امام حسین(ع)است.

