به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه بعدازظهر دوشنبه در همایش عاشورائیان روحانی نهاوند که در محل نمازخانه سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: روحانیون مبلغ باید برای ترویج مبانی دین اسلام از ماه محرم و صفر بهترین استفاده را ببرند.

وی گفت: در این راستا باید برای نهادینه کردن فرهنگ عاشورا در جامعه تلاش کرده و اقشار مختلف جامعه را با این فرهنگ آشنا کنند.

وی اظهار داشت: روحانیون باید در ایام ماه محرم در مسیر آگاهی ‌رسانی و بصیرت ‌دهی به مردم گام بردارند و آنان را با مسائل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روز آشنا کنند.

وی گفت: رسالت روحانیت در شرایط حساس فعلی که رهبر معظم انقلاب بر بصیرت بخشی به اقشار مختلف در خصوص مسائل گوناگون کشور و از جمله بحث های اقتصادی و اقتصاد مقاومتی تاکید می کنند این است که از فرصت بسیار مناسب تبلیغی در ماه محرم برای تبیین این حقایق استفاده کنند.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی همدان گفت: نقش روحانیت در بحث تأمین نیازها و خواسته های معقول و منطقی جوانان مهم و حساس است و روحانیون باید با توجه به امکاناتی که در در اختیار دارد زمینه حضور و استفاده از جوانان را در عرصه های مختلف اجتماع فراهم کنند.

وی با اشاره به نقش زنان و تأثیر آنها در تاریخ اسلام گفت: زن اگر شخصیت و جایگاه آن برگرفته از مکتب اسلام و قرآن و برگرفته تربیت مکتب حضرت زهرا(س) باشد منشا تحولات بزرگی در جامعه خواهد بود.

وی افزود: مدارس و دانش آموزان بهترین محل برای تبلیغ و گسترش اسلام و بیان واقعه عظیم کربلا است.

وی اضافه کرد: کربلا بزرگترین مکتب تاریخ ساز انسانیت است که هنوز ابعاد بزرگی از آن ناشناخته مانده است.

حجت الاسلام آزادیخواه گفت: روحانیت باید وظیفه اصلی خود که همان ارائه مطالب دینی و مذهبی به خصوص سیره عملی ائمه معصومین(ع) است، بدرستی انجام دهد.

وی با بیان اینکه دشمنان نیز می دانند که ماه محرم و صفر فرصتی برای جمع شدن جوانان و تأثیر پذیری بیشتر آنان است، گفت: دشمنان از این رو با حمایت از برنامه های خرافی و مسائل غیر مستند می خواهند دین را یک امر خرافی به جوانان معرفی کنند.

وی تاکید کرد: روحانیون با توجه به فضای تبلیغی مطلوب فعلی باید جوانان را با این خرافات آشنا و از این طریق با این خرافه ها مبارزه کنند.

وی در پایان گفت: حادثه عاشورا اندیشه ای است که باعث رونق اسلام و فرهنگ شیعی شده و اگر از فرهنگ عاشورا و اندیشه آن را بگیریم شاید فرهنگ اسلامی و شیعی معنای خود را از دست بدهد چراکه فرهنگ شیعی متکی به نهضت امام حسین(ع)است.