به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد امروز دوشنبه در دیدار نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان خاطر نشان کرد: با فعال کردن ظرفیت های موجود بویژه در زمینه های تجاری و بازرگانی می توان جهش بزرگی در روابط اقتصادی ایران و عراق و پیشرفت و رفاه دو ملت ایجاد کرد.



رییس جمهور ثبات و امنیت را لازمه پیشرفت دانست و اظهار داشت: همه مردم عراق باید از آسایش، رفاه و پیشرفت برخوردار باشند و این موضوع نیازمند همدلی و همراهی تمام طوایف و گروه های عراقی است.



رییس‌جمهور گفت: جمهوری اسلامی ایران از روند پیشرفت و استقرار امنیت در عراق به طور کامل پشتیبانی و حمایت می کند.



احمدی‌نژاد همچنین با اشاره به وضعیت سوریه و دیدگاه مشترک دو کشور در خصوص حل و فصل اوضاع این کشور براساس تفاهم و همدلی اظهار داشت: معتقدیم با راه حل جنگ و درگیری مسئله سوریه حل نمی شود چرا که هر کسی از طریق جنگ حاکم شد به این معناست که اجازه داد این روند همچنان ادامه یابد اما با تفاهم ملی و انتخابات آزاد می توان وضعیت موجود را سرو سامان بخشید.



رییس‌جمهور خاطر نشان کرد: غربی ها به دنبال راه حل جنگ در سوریه هستند چرا که تداوم سلطه خود را در وجود اختلاف و کینه بین ملت ها می دانند و در این میان متاسفانه عده ای نیز در منطقه با آنها همراهی می کنند.



نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت تقویت روابط همه جانبه در زمینه های اقتصادی و سیاسی با ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران در مقاطع سخت به ما کمک کرده است و امروز نیز برای آبادانی و یکپارچگی خود به پشتیبانی برادرانه ایران نیاز داریم.



وی تاکید کرد: به گسترش همه جانبه روابط با ایران اهمیت زیادی قائل بوده و مصمم هستیم این روابط را از نظر سیاسی گسترش دهیم.



نخست وزیر اقلیم کردستان عراق به مسائل سوریه اشاره کرد و با تاکید بر اینکه در خصوص حل و فصل مساله این کشور دیدگاه مشترکی با جمهوری اسلامی ایران داریم، اظهار داشت: معتقدیم تنها راه حل بهبود وضعیت سوریه تفاهم و همدلی است و استفاده از سلاح و زور جز گسترش دامنه ناامنی در منطقه نتیجه ای نخواهد داشت.

