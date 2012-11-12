انتقاد آیت الله سبحانی از واردات خودروهای لوکس/ مردم را به تجمل گرایی نکشانیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی عصر دوشنبه در دیدار سردار نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم میفرماید زمانی که متدینین و مومنان قدرت را در دست بگیرند چهار مسئولیت بر عهده آنها خواهد بود که برپایی نماز یکی از آنها است.
وی ادامه داد: توجه به مساکین و محرومین، امربه معروف و نهی از منکر نیز از دیگر مسئولیتهایی است که وقتی مومنان قدرت و حکومت را در دست میگیرند متوجه آنها میشود.
استاد حوزه علمیه قم عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران وقتی در بهمن ۵۷ به پیروزی رسید همه مناسب حکومتی از جمله نیروی انتظامی، ارتش و مدیریت بخشهای اجرایی و فرهنگی به دست مومنان و متدینین رسید که امروز همه وظیفه داریم سفارشات قرآن را در این زمینه به بهترین نحو اجرایی کنیم.
غفلت از یاد خدا بدبختی میآورد
وی ابراز داشت: باید یاد و ذکر خداوند همواره در بین جامعه زنده و جریان داشته باشد چرا که اگر جامعهای از یاد خدا غفلت کند دچار بدبختی خواهد شد، از این رو باید جامعه را از مادیات دور کرد و آنها را هر چه بیشتر به سمت معنویات سوق دهیم.
آیت الله سبحانی در ادامه با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص توجه به اقتصاد مقاومتی افزود: جامعه اسلامی نباید به فرهنگ تجمل گرایی عادت کند و امروز دیده میشود با وجود مشکلات اقتصادی در کشور به مضوع اقتصاد مقاومتی کمتر توجه میشود.
انتقاد از واردات وسایل غیر ضرور به کشور
وی با تاکید بر اینکه باید تنها به ضروریات زندگی توجه داشت و از ریخت و پاشها و اصراف پرهیز کرد افزود: امروز شاهدیم که مواد و وسایل غیر ضرور همانند وسایل آرایشی بیرویه به کشور وارد میشود که مسئولان باید در این زمینه تلاش کنند جلوی واردات غیر ضرور را بگیرند و حمایت از تولید داخل را در دستور کار خود قرار دهند و آن را تقویت کنند.
این مرجع تقلید با انتقاد از واردات خودروهای لوکس در وضیعت کنونی اقتصاد کشور ابراز داشت: شاید چنین وارداتی برای دولت درآمدهایی داشته باشد اما نباید با چنین اقداماتی مردم را به مصرف گرایی و تجمل گرایی کشاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در نگارش کتابهایی که زیر نظر بسیج میشود بای دقت کافی صورت گیرد افزود: در محتوای کتابهای باید دقت کرد و نگارش کتابهای باید زیر نظر یک شورای علمی که علما و فضلا در آن حضور دارند باشد تا خدایی نکرده موجب انحراف نشود.
در دیدار سردار نقدی عنوان شد:
انتقاد آیت الله سبحانی از واردات خودروهای لوکس/ مردم را به تجمل گرایی نکشانیم
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان جهان از اقدام مسئولان در جهت واردات خودروهای لوکس به کشور انتقاد کرد و گفت: نباید با اینگونه اقدامات مردم را به مصرف گرایی و تجمل گرایی کشاند.
