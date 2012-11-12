مبادلات اقتصادی ایران و کردستان عراق باید به15 میلیارد دلار برسد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمدرضا رحیمی امروز دوشنبه در دیدار نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، بر لزوم توسعه روابط تجاری تاکید کرد و گفت: باید موانع موجود پیش روی تجارت مرزی برداشته شود و تجار و فعالان اقتصادی از هر دو طرف در این زمینه فعال شوند.

معاون اول رییس جمهور از آمادگی ایران برای انتقال تجربیات و کمک به پیشرفت اقلیم کردستان عراق خبر داد و گفت: ظرفیت های فراوانی برای توسعه همکاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود دارد که باید برای تحقق آن بخش های خصوصی دو طرف فعال شده و این ظرفیت ها را فعال کنند.



نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیز در این دیدار بر لزوم فعالیت گسترده تر بخش های خصوصی و توسعه همکاری های مشترک تاکید کرد و گفت: فعال شدن بخش خصوصی می تواند گام موثری در پیشبرد روابط و دستیابی به اهداف مشترک ایران و اقلیم کردستان عراق باشد.



وی با قدردانی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران، خواستار توسعه روابط و بهره مندی از تجربیات و دستاوردهای ایران شد.