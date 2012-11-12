به گزارش خبرنگار مهر، مسعودمحمّدپور عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش منطقه اظهار داشت: خانواده از منزلت و جایگاه مهمی برخورداراست وهمه وظیفه داریم در زمینه تحکیم بنیان خانواده و توجه به زیرساخت‌های فرهنگی جامعه به‌ویژه در بین اولیا و دانش‌آموزان قدم برداریم.

وی با گرامیداشت هفته کتاب گفت: کتاب دریچه ای به دنیای آگاهی و شناخت و راهی به سوی بهتر زیستن و تلاش و کار هدفمند است که خواننده را از آفات و عوارض نجات می دهد و بر اطلاعات انسان می افزاید و مانع گمراهی می شود.

محمّدپور ماه محرم را زمان اندیشیدن و پیوستن به قیام سالار شهیدان دانست و افزود: تعلیم و تربیت در کشور ما وابسته به بودجه دولت است که این امر باعث انتظار عمومی شده و گاه ممکن است دچار مشکلاتی شود که دستمزد پایین معلمان،عدم جذب افراد باهوش، شیوه های فعلی گزینش و جذب و نگهداری نیروها، مشکل در جذب مدیران، عدم پویایی مدیریت آموزشگاه‌ها، عدم تعامل با اولیا وعدم انتخاب مدیران توسط معلمان از مهمترین معایب نظام آموزش و پرورش ایران است.

رئیس شورای آموزش و پرورش بردخون ادامه داد: آموزش و پرورش ما درآمدزا نیست و نیازمند کمک دولت می باشد که این وابستگی اقتصادی گاه باعث بروز مشکلات در تأمین معیشت فرهنگیان می شود و این موجب بی انگیزگی در آنان می گردد و از عملکرد مثبت آنان می کاهد که پیشنهاد می شود سرمایه گذاری در ساخت و بهره برداری مدارس را به شهرداری بسپریم تا ضمن حمایت مالی، بازدهی بیشتری داشته باشد.

بخشداربردخون با اشاره به سند چشم انداز توسعه کشور گفت: دولتها باید به سند چشم انداز توجه کنند و بدون اعمال سلیقه و موضع گیری های سیاسی در زمان تغییر نیز به شیوه راه متهعد باشند زیرا حرکت در این مسیر موجب پیشرفت می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به زودی شاهد راه اندازی اینترنت در روستاهای شهنیاء، مغدان، آبکش، وحدت آباد، کناری و بردخون کهنه خواهیم بود که مدارس نیز می توانند از این خدمات بهره مند شوند.