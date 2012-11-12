اردبیل پیشانی ارایه خدمات به مردم استان است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری عصر یکشنبه در مراسم اختتامیه همایش عمران شهری استان تصریح کرد: برنامه ریزیها برای تجهیز دستگاه های خدماتی شهر اردبیل باید با احتساب جمعیت مهاجر به مرکز استان انجام شود.

وی با بیان اینکه در غیر این صورت با حضور مسافران از استانها و کشورهای دیگر در اردبیل در زمینه ارایه خدمات مشکلاتی به وجود خواهد آمد، یاداور شد: برنامه ریزی برخی از دستگاه های دولتی برای اردبیل در حد محدوده جغرافیایی شهرستان است که باید بازنگری شود.

فرماندار اردبیل افزود: مردم شهرستانهای مختلف و کشورهای همسایه برای دریافت خدمات مطلوب به مرکز استان مسافرت می کنند بنابراین برنامه ریزی برای ارتقای امکانات این شهرستان باید با دید استانی و فرا استانی تدوین شود.

به گفته وی نگاه استانی به خدمات شهر اردبیل به معنای نادیده گرفتن حق شهرستانهای دیگر نیست بلکه هدفگذاری با نگاه جامع است تا مرکز استان انتظارات مردم را محق سازد.

اکبری پیاده سازی برنامه پنجم توسعه در اردبیل را نشان از عزم مسئولان برای خدمت به مردم دانست و اضافه کرد: خدمت بی منت به مردم یکی از شعارهای دولت است و مدیران شهرستانی و استانی هم به عنوان نمایندگان دولت باید در این جهت گام بردارند.

