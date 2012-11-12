  1. استانها
  2. قم
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۳۷

سرهنگ طالبی خبر داد:

141 کیلوگرم ‌تریاک در پوشش انار در قم کشف شد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم از کشف بیش از 141 کیلوگرم‌تریاک از یک کامیون با پوشش انار در استان خبر داد و گفت: در این رابطه چهار نفر نیز دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر طالبی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان قم در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، با انجام فعالیت‌های شبانه روزی موفق شدند بیش از 141 کیلوگرم مواد مخدر از نوع‌تریاک را کشف و ضبط کنند.

وی ادامه داد: در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق مواد مخدر و عبور آن از استان، بلافاصله مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با استقرار و کنترل محورهای ورودی استان به یک دستگاه خودرو پژو و یک دستگاه کامیون با بار انار مشکوک و آنها را متوقف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم اضافه کرد: در ‌‌نهایت مأموران موفق شدند حدود 141 کیلو و 450 گرم‌تریاک را از میان بار انار خودروی کامیون کشف و راننده و سرنشین آنرا دستگیر کردند.

وی افزود: راننده و سرنشین خودروی پژو نیز به دلیل همکاری در انتقال مواد مخدر، دستگیر که به همراه مواد مخدر مکشوفه برای بررسی و تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی استان تحویل شدند.
 

کد مطلب 1742240

