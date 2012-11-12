اجرای 33 برنامه فرهنگی در حوزه کارگری شهرستان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام نوذری عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های اجرایی هفته بسیج در این حوزه گفت: حضور بسیج و بسیجیان در عرصه‌های مختلف نظام و دفاع از ارزشهای اسلامی و مقابله با تهاجمات دشمنان و استکبار جهانی ضروری است.

فرمانده حوزه مقاومت کارگری سپاه شهرستان بوشهر افزود: استکبار جهانی می داند که بسیج در راه دفاع از ارزشهای الهی و اسلامی این انقلاب برای همیشه در مقابل آنها خواهد ایستاد.

نوذری خاطرنشان کرد: از مهمترین اهداف برگزاری برنامه‌ها در هفته بسیج که همزمان شده با سوگواری ابا عبدالله الحسین (ع) بصیرت افزایی بسیجیان است.

وی اظهار داشت: با همکاری پایگاه‌های مقاومت حوزه کارگری سپاه شهرستان بوشهر 33 برنامه فرهنگی، نشست سیاسی، ورزشی و ... در این حوزه برگزار می‌شود.

فرمانده حوزه مقاومت کارگری سپاه شهرستان بوشهر تصریح کرد: تجلیل از بسیجیان نمونه، دیدار با خانواده شهدا، مسابقات ورزشی، نشست های سیاسی و ... از مهمترین برنامه های اجرایی این هفته است.