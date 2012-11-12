  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۳۹

نوذری خبر داد:

اجرای 33 برنامه فرهنگی در حوزه کارگری شهرستان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده حوزه مقاومت کارگری سپاه شهرستان بوشهر گفت: با همکاری پایگاه‌های مقاومت حوزه کارگری سپاه شهرستان بوشهر 33 برنامه فرهنگی در این حوزه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام نوذری عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های اجرایی هفته بسیج در این حوزه گفت: حضور بسیج و بسیجیان در عرصه‌های مختلف نظام و دفاع از ارزشهای اسلامی و مقابله با تهاجمات دشمنان و استکبار جهانی ضروری است.

فرمانده حوزه مقاومت کارگری سپاه شهرستان بوشهر افزود: استکبار جهانی می داند که بسیج در راه دفاع از ارزشهای الهی و اسلامی این انقلاب برای همیشه در مقابل آنها خواهد ایستاد.

نوذری خاطرنشان کرد: از مهمترین اهداف برگزاری برنامه‌ها در هفته بسیج که همزمان شده با سوگواری ابا عبدالله الحسین (ع) بصیرت افزایی بسیجیان است.

وی اظهار داشت: با همکاری پایگاه‌های مقاومت حوزه کارگری سپاه شهرستان بوشهر 33 برنامه فرهنگی، نشست سیاسی، ورزشی و ... در این حوزه برگزار می‌شود.

فرمانده حوزه مقاومت کارگری سپاه شهرستان بوشهر تصریح کرد: تجلیل از بسیجیان نمونه، دیدار با خانواده شهدا، مسابقات ورزشی، نشست های سیاسی و ... از مهمترین برنامه های اجرایی این هفته است.

کد مطلب 1742242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها