سامانه کنترل مرکز مدیریت راههای ایلام راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کیهان یاسمی گفت: با راه اندازی این سامانه تصویری یکپارچه از وضعیت محورهای مواصلاتی استان در اختیار کارشناسان این اداره کل قرار می گیرد .

وی افزود: از طریق این سامانه نظارت بر محورهای مواصلاتی استان به صورت زنده و آنلاین صورت می گیرد.

وی ادامه داد: وضعیت ترافیک ، سرعت خودروها ، وجود اشیای بزرگ در جاده ها ، توقف وسیله نقلیه بر سطح یا حاشیه راهها و ... از این طریق قابل تشخیص و دریافت است.

دستگیری سه شرور سابقه دار در ایلام

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به دستگیری سه شرور سابقه دار در شهرستان شیروانچرداول ،گفت: نمی گذاریم عده ای با شرارت آرامش و امنیت مردم را به مخاطره بیندازند .

سردار علی دولتی در تشریح این خبر گفت: این سه متهم دارای سوابق کیفری متعددی می باشند و تحت تعقیب محاکم قضایی استان نیز بوده اند .

وی شرارت، تیراندازی، سرقت،ق اچاق موادمخدرو... را از جرایم این افراد عنوان کرد و گفت: متهمان در آخرین عمل مجرمانه خود در مهرماه سال جاری با تیراندازی در پمپ بنزین بخش هلیلان شهرستان شیروانچرداول باعث زخمی شدن یک نفر شدند .

فرماندهی انتظامی استان ایلام گفت: انجام اینگونه اقدامات و ایجاد رعب و وحشت، نارضایتی های زیادی را در بین مردم بوجود آورد تا جائیکه مردم درخواست های کتبی خود را در این خصوص به مسئولان نیروی انتظامی ارسال کردند .

فرهنگ رانندگی دربین مردم نهادینه شود

فرماندار مهران درجلسه شورای فرهنگ عمومی آن شهرستان با اشاره به کاهش آمار تصادف های رانندگی درمهران اظهار داشت: ارتقای فرهنگ ترافیک،انجام فعالیت های آموزشی ،ارائه راهکارهای راهنمایی وتعامل مناسب مردم با پلیس کاهش تصادفات را به همراه داشته است .

عباس نصرالهی با بیان اینکه درتمام شهرها برای رفع ترافیک از ابزارهای مختلف ترافیکی استفاده می کنند ، بر استفاده از سرعت گیرها،نصب علائم راهنمایی ورانندگی ،خط کشی معابر وایجاد گاردریل درنقاط حادثه خیز برای کاهش ترافیک درخیابان هایی که به تصویب شورای ترافیک این شهرستان می رسد، تاکید کرد .

مهران نیازمند پایانه مسافر بری درون شهری است

فرماندار مهران از توابع استان ایلام بر لزوم احداث پایانه مسافربری درون شهری در ورودی این شهر تأکید کرد .

عباس نصرالهی در نشستی با حضور اعضاء شورای حمل و نقل مهران اظهار داشت: احداث پایانه مسافری داخل شهری در مهران ضروری است و تعاونی های موجود نیازهای این شهر مهم مرزی را برطرف نمی کند .

وی حمل و نقل را یکی از شاخص های مهم در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری عنوان و افزود: صنعت حمل و نقل شریان حیاتی کشور است .

فرماندار مهران تأکید کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان و تردد مسافر و زائر از این شهرستان مرزی به منظور نیل به اقتصادی سالم ، با ثبات و پایدار ایجاد یک سامانه حمل ونقل گسترده و مطمئن از نیازهای اولیه اجتماعی به شمار می رود .

انجام 105 مشاوره فعال توسط کارشناسان مرکز مشاوره ایلام

سرپرست معاونت فرماندهی انتظامی استان ایلام از برگزاری 105مورد مشاوره فعال طی هفت ماهه ابتدای سال جاری توسط کارشناسان مرکز مشاوره این استان خبر داد.

محمد رضا نظری در تشریح این خبر گفت: این برنامه با هدف آشنا کردن دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی با آسیب های اجتماعی فرا روی آن ها برگزار شد.

وی اضافه کرد: کارشناسان و مددکاران مرکز مشاوره آرامش فرماندهی انتظا می استان ایلام با حضوردر 105 مدرسه درباره مهارتهای زندگی ،مسائل تربیتی و بهداشت روانی ، کلاس های مشاوره فعال برگزار می کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ایلام برگزاری مسابقه دانستنی های انتظامی ،جلسه پرسش و پاسخ ، توزیع بروشورهای آموزشی ،پخش فیلم ها و...را از برنامه های جانبی این کلاس ها عنوان کرد .

نیروی انتظامی نرم افزار تولید نظم و مجری اجرای آن در جامعه است

استاندار ایلام درجمع فرماندهان، مسئولان نیروی انتظامی این استان گفت: نیروی انتظامی نرم افزار تولید نظم و مجری اجرای آن در جامعه است .

محمود عباس زاده مشکینی اظهار داشت: خدمت در نیروی انتظامی جهاد بزرگی است که تولید نظم ، و از آن نیز حراست می کند ومصرف کنندگان این تولید مردم و محصول آن اجرای عدالت است .

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی نرم افزار تولید نظم و مجری اجرای آن در جامعه است و این نهاد اتصال حاکمیت با مردم است .

استاندار ایلام با اشاره به اینکه هرگونه خدمت وتلاشی درنیروی انتظامی بلافاصله به مردم منتقل می شود گفت: مردم قدردان زحمات کارکنان این نیرو هستند .

تجارب خدمتی بازنشستگان غنیمتی ارزشمند برای ناجا است

فرمانده انتظامی استان ایلام در مراسم تجلیل از پیشکسوتان انتظامی این استان تجارب خدمتی بازنشستگان را غنیمتی ارزشمند برای ناجا دانست.

سردار علی دولتی گفت: بازنشستگان و پیشکسوتان نیروی انتظامی با کوله باری از تجربه نقش بارزی در موفقیت های این نیرو بر عهده خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه خدمت در نیروی انتظامی مجاهدت است گفت: عزیزان بازنشسته 30 سال از عمر گرانبهای خود را وقف خدمت صادقانه در نیروی انتظامی کرده اند و لازم است همواره قدردان زحمات آن ها بود.

فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: خدمت کارکنان نیروی انتظامی پس از بازنشستگی پایان نمی یابد بلکه بازنشستگان این نیرو بایستی با استفاده از تجارب و آموخته های خود فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در سطح جامعه گسترش دهند.

اصلاح معابر ایلام

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان ایلام اصلاح معابر و احداث پارکینگ در هسته مرکزی شهر ایلام را به عنوان راه حل های برون رفت از معضل ترافیک این شهر اعلام کرد .

محمد رسولی اضافه کرد: ترافیک شهر ایلام موضوعی است که نیازمندی برنامه کوتاه مدت و بلند مدت است و با اجرای چند طرح حل شدنی نیست.

وی تمرکز مراکز درمانی ، خدماتی ، صنفی و نمایشگاهی در هسته مرکزی شهر ایلام را از جمله عواملی دانست که باعث مراجعه بیشتر مردم به مرکز شهر برای رفع نیازمندی هایشان می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام عدم وجود فضای کافی و مناسب پیاده رو در خیابان طالقانی و برخی معابر را از دیگر معضلات ترافیکی این شهر دانست و گفت: عابرین علاوه بر پیاده رو از سطح خیابان برای تردد استفاده می کنند که این امر باعث اخلال در امر ترافیک و کندی تردد وسایل نقلیه می شود.

وی اصلاح معابر و احداث چندین پارکینگ طبقاتی در هسته مرکز شهر را از جمله راه حل های برون رفت از معضل ترافیک شهر ایلام عنوان کرد و گفت: مردم به هنگام مراجعه به مرکز شهر از خیابان های مرکزی و به ویژه خیابان سمندری جهت پارک خودرو استفاده می کنند که این موضوع مشکلات زیادی را برای خود مردم به وجود آورده است.

روزانه هفت هزار زائر ایرانی و عراقی از مرز مهران تردد می کنند

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: روزانه هفت هزار زائر ایرانی و عراقی از طریق مرز بین المللی مهران تردد می کنند .

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در این باره گفت: این زوار به صورت قانونی از طریق مرز بین المللی مهران راهی شهرهای مذهبی دو کشور می شوند .

وی ادامه داد: مرز بین المللی مهران به سبب نزدیکی به شهرهای مذهبی عراق و امنیت مطلوب همواره با استقبال گرم زوار دو کشور مواجه شده است .

وی اظهار داشت: زوار عتبات عالیات می توانند در قالب کاروان های حج وزیارت از طریق این مرز بدون هیچگونه مشکلی تردد کنند .

رحمانی گفت: این مرز رسمی در حقیقت دروازه ورود به عتبات عالیات بوده و از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است .

پلمپ 10 واحد قلیانی در ایلام

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان ایلام از پلمپ 10 واحد قیلیانی در راستای طرح پاکسازی نقاط آلوده خبر داد .

سرهنگ عبدالله فرهادی فر در این باره گفت: یکی ازخواسته ها و انتظارات مردم در بحث برقراری امنیت پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز است .

وی افزود: برخی از واحدهای صنفی قلیانی که تحت عنوان سفره خانه های سنتی در سطح شهرها فعالیت دارند به عنوان پاتوق افراد هنجارشکن و مجرم تبدیل شده است و مردم از این وضعیت ناراضی هستند .