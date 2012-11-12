7 هزار واحد مسکن مهر در اردبیل به متقاضیان واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام باباخانی عصر دوشنبه در جلسه شورای مسکن استان با بیان اینکه 11 هزار واحد مسکن مهر تا پایان آذرماه به متقاضیان واگذار می شود، گفت: از این تعداد صاحبان هفت هزار واحد هم اکنون ساکن شده اند و چهارهزار واحد دیگر نیز تا پایان آذرماه تحویل داده می شود.

وی با بیان اینکه تعهد استان اردبیل در شهرهای بالای 25 هزار نفر ساخت 39 هزار واحد مسکن مهر است، تصریح کرد: از این تعداد 11 هزار واحد تحویل یا در حال تحویل است، 10 هزار واحد هم تا پایان سال جاری به اتمام می رسد و 18 هزار واحد هم در سال 92 بهره برداری می شود.



باباخانی با اشاره به تعداد تعهد استان برای ساخت مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت افزود: تعداد تعهد استان شش هزار و 500 واحد در سطح استان است که ساخت این واحدها به بنیاد مسکن استان محول شده است.



مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان از وجود چهار هزار و 300 واحد بافت فرسوده در استان خبر داد و اضافه کرد: وام 275 واحد از بافتهای فرسوده در سال 90 توسط بانکهای عامل پرداخت شده است.



وی با بیان اینکه امسال وام نوسازی 64 واحد توسط بانک سپه پرداخت شده است، ادامه داد: وامهای واحدهای فرسوده به روز پرداخت می شود و اگر وام کمتری در سال 91 پرداخت شده به جهت عدم وجود متقاضی است.

