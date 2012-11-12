  1. اقتصاد
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۴۳

علیشیری اعلام کرد:

معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در اجلاس اسکاپ

معاون وزیر اقتصاد از معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران در اجلاس اسکاپ که از دو روز قبل در تهران آغاز به کار کرده است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری از ارائه طرح های زیربنایی ایران و مدل مشارکت عمومی - خصوصی در اجلاس اسکاپ خبر داد و گفت: فرصت‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری ایران در حوزه زیرساخت با تاکید بر روش های مشارکت عمومی خصوصی در سومین روز اجلاس وزرای اسکاپ در تهران ارائه خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد، اظهار داشت: مشارکت عمومی - خصوصی یک نوع ترتیبات قراردادی تامین مالی، ساخت، اجرا و بهره برداری بین واحد عمومی دولت و بخش خصوصی برای تحویل و ارائه خدمات زیربنایی برای طرح های زیرساختی و توسعه ایی است که عمدتا با هدف افزایش تجهیز و تزریق منابع عمومی برای نیل به کارایی سرمایه با مدیریت و هدایت طرح توسط بخش خصوصی است.

علیشیری یادآور شد: طی 2 سال گذشته سازمان سرمایه گذاری دو کارگاه بین المللی با دعوت از صاحبنظران، کارشناسان و مشاورین ارشد بین المللی برای مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی در تهران برگزار کرد که دارای نتایج بسیار مثبت برای تزریق ادبیات نظری و عملی این مدل نوین و بهینه تامین مالی بوده است.

وی با اشاره به ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: این مدل تامین مالی برای طرح های زیرساختی امروز به عنوان مدل اجرایی در دستور کار دستگاه های مسئول توسعه زیرساخت‌ها قرار دارد.

معاون وزیر اقتصاد، ادامه داد: قرار است تجربیات موفق ایران در اجرای طرح های زیربنایی در قالب روش های مشارکت عمومی - خصوصی توسط مدیران اجرایی این دسته از طرح به شرکت کنندگان ارائه شود.

علیشیری افزود: در بخش دوم نشست بنا داریم فرصت ها، قابلیت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در طرح زیربنایی و توسعه ایی را برای جلب و جذب سرمایه گذاری های خارجی از کشورهای عضو اسکاپ به مخاطبان ارائه دهیم.

کد مطلب 1742251

