به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز علیشیری از ارائه طرح های زیربنایی ایران و مدل مشارکت عمومی - خصوصی در اجلاس اسکاپ خبر داد و گفت: فرصت‌ها و مزیت‌های سرمایه‌گذاری ایران در حوزه زیرساخت با تاکید بر روش های مشارکت عمومی خصوصی در سومین روز اجلاس وزرای اسکاپ در تهران ارائه خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد، اظهار داشت: مشارکت عمومی - خصوصی یک نوع ترتیبات قراردادی تامین مالی، ساخت، اجرا و بهره برداری بین واحد عمومی دولت و بخش خصوصی برای تحویل و ارائه خدمات زیربنایی برای طرح های زیرساختی و توسعه ایی است که عمدتا با هدف افزایش تجهیز و تزریق منابع عمومی برای نیل به کارایی سرمایه با مدیریت و هدایت طرح توسط بخش خصوصی است.

علیشیری یادآور شد: طی 2 سال گذشته سازمان سرمایه گذاری دو کارگاه بین المللی با دعوت از صاحبنظران، کارشناسان و مشاورین ارشد بین المللی برای مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی در تهران برگزار کرد که دارای نتایج بسیار مثبت برای تزریق ادبیات نظری و عملی این مدل نوین و بهینه تامین مالی بوده است.

وی با اشاره به ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه، گفت: این مدل تامین مالی برای طرح های زیرساختی امروز به عنوان مدل اجرایی در دستور کار دستگاه های مسئول توسعه زیرساخت‌ها قرار دارد.

معاون وزیر اقتصاد، ادامه داد: قرار است تجربیات موفق ایران در اجرای طرح های زیربنایی در قالب روش های مشارکت عمومی - خصوصی توسط مدیران اجرایی این دسته از طرح به شرکت کنندگان ارائه شود.

علیشیری افزود: در بخش دوم نشست بنا داریم فرصت ها، قابلیت‌ها و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در طرح زیربنایی و توسعه ایی را برای جلب و جذب سرمایه گذاری های خارجی از کشورهای عضو اسکاپ به مخاطبان ارائه دهیم.