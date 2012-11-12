آموزش و پرورش مازندران دیپلم افتخار جشنواره رشد را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،: آموزش و پرورش مازندران در راستای برگزاری مطلوب چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم رشد مفتخر به کسب رتبه اول و دریافت دیپلم افتخار شد.



در چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم رشد از ادارات کل آموزش و پرورش برخی استان های کشور که بهترین عملکرد را در جشنواره سال گذشته داشتند، تجلیل شد.



در ارزیابی ستاد برگزاری چهل و یکمین جشنواره بین المللی فیلم رشد، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به کسب رتبه اول کشور ی مفتخر شد.

هوشمندسازی دو مدرسه کلاردشت توسط یک خیر

خیر کلاردشتی با اهدا 35 میلیون ریال دو کلاس را هوشمند کرد. خیر دکتر کامران زند کریمی جهت هوشمند سازی مدارس دو دستگاه رایانه به ارزش ۳۵ میلیون ریال به آموزش و پرورش کلاردشت اهدا کردند.



وی با بیان اینکه شورای اسلامی روستای کوهپر در راستای ارتقا سطح علمی و آشنایی دانش آموزان با علوم روز اقدام به خرید تخته هوشمند کردندافزود: با همت شورای اسلامی و دکتر زند کریمی مدرسه قدس روستای کوهپر با 23 دانش آموز هوشمند گردید .

مدارس شاهد پیشرو در ارائه الگوی مدارس تحولی



محمد علی امیری، در جلسه ستاد اجرایی مدارس شاهد استان در شهرستان قائمشهر گفت: مدارس شاهد باید پیشرو و سرآمد در ارائه الگوی مدارس تحولی باشند.



مدیرکل آموزش و پرورش مازندران بیان داشت: دست اندکاران طرح شاهد و ایثارگران در سراسر استان با تلاش بی وقفه خود در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به فرزندان معظم شاهد و ایثارگر ، زمینه رشد و تعالی هر چه بیشتر امور آموزشی و پرورشی آنان را فراهم می نمایند.



وی با بیان اینکه ستاد اجرایی شاهد استان در شهرستان ها و مناطق باید ستاد تحولی در آموزش و پرورش و مدارس شاهد باشند افزود: دانش آموزان مدارس شاهد باید سربازان ولایت و رهبری در عرصه دفاع فرهنگی و جنگ نرم باشند.



ساخت مدرسه ابتدایی 8 کلاسه در نوشهر

عملیات ساخت مدرسه ابتدایی 8 کلاسه دهه فجر ونوش شهر نوشهر با حضور مدیر کل آموزش و پرورش، نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی مدیر کل نوسازی مدارس استان به زمین آغاز شد.



این پروژه با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال از محل تخریب و بازسازی مدارس ساخته خواهد شد.



این واحد آموزشی در 2 طبقه تا مهر سال 92 جهت استفاده 200 دانش آموز ابتدایی در ونوش شهر احداث خواهد شد





