کارگاه تغییرات آب و هوایی و نقش رسانه ها در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه یک روزه بعد از ظهر دوشنبه با همکاری انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی و دفتر منطقه ای یونسکو در ایران با هدف ارتقاء سطح دانش خبرنگاران، روزنامه نگاران و عوامل حرفه ای تهیه و تولید خبر در حوزه مسائل آب و هوایی و محیط زیست برگزار شد.

عضو هیات رئیسه انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی در این کارگاه با اشاره به 10 چالش ملی دگرگونی در عصر اطلاعات اظهارکرد: شیوه‌ای که با هم ارتباط می‌گیریم، شیوه‌ای سروکار با اطلاعات و یادگیری، مقوله رویه‌های بهداشتی، ماهیت تجارت و کار و چگونگی طراحی و ساخت چیزها، پیشبرد پژوهش‌ها و چگونگی درک ما از پیرامون و همچنین اطلاعات و خدمات دولت از چالش های ملی دگرگونی در عصر اطلاعات است.

یونس شکرخواه با بیان اینکه همه تکنیک‌های برخاسته از ژورنالیسم حرفه‌ای به مثابه جعبه ابزار است، بر ضرورت استفاده از مهارت‌های نوشتن، عینی گرایی، اعتبار، خلاقیت، کنجکاوی و اتکا به عکس و گرافیک به عنوان عناصر مهم برای عرضه اطلاعات تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم عینیت بخشیدن به خبر در قالب تصویر به‏ منظور ایجاز و جلوگیرى از طولانی شدن خبر در مواجهه با مشکل تراکم مطالب اظهارکرد: گرافیک خبرى این روزها جایگاه ثابتی در عرصه روزنامه‌نگاری مدرن به دست آورده است.

شکرخواه عنوان کرد: روزنامه نگاران باید در تهیه گزارش ها مسئله گرایی و فرایندها را به جای رویدادها مدنظر داشته باشند و با تبدیل مفاهیم به داده های عملیاتی به به درک ساده‌تر مردم از دنیای اطراف‌شان کمک کنند.

وی به برخی توصیه های عمومی درحوزه تغییرات اقلیمی اشاره کرد و با بیان اینکه خبرنگاران باید ضمن اطمینان داشتن از منابع و حقایق و بررسی دیدگاه‌های خوش بینانه و بدبینانه دنبال نقاط بحرانی ماجرا باشند افزود: گزارش ها و خبرها باید با حذف اطلاعات فوق‌العاده تکنیکی، پرهیز از ادعا، و داشتن زاویه محلی تنظیم شود.