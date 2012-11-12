به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی عصر دوشنبه در گردهمایی طلایه داران اقامه فرهنگ عاشورا در مسجد حظیره اظهار داشت: عاشورا مکتب عملی اسلام است و قرآن عاشورای مکتوب و عاشورا قرآن مجسم است و نباید به سادگی از کنار این واقعه عظیم تاریخ اسلام گذشت.

وی با اشاره به نقش هیئت های عزاداری در میان مردم افزود: هیئت های عزاداری ارکان حفظ ایمان مردم و محل تبلور و تجلی اطاعت پذیری مردم نسبت به اهل بیت (ع) است.

حسینی کوهستانی تاکید کرد: بر این اساس باید اطاعت پذیری مردم از خدا و ائمه معصومین در هیئت های مذهبی تقویت شود.

وی همچنین هیئت های مذهبی را محل انتقال معانی و مفاهیم ارزشهای دینی به نسل جدید دانست و افزود: از طریق هیئت ها می توان ارزشهای اسلام را به جوانان و نوجوانان منتقل کرد.

حسینی کوهستانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای هیئت های مذهبی استان یزد اظهار داشت: فعالیتهای هیئت ها باید پررنگ‌تر، قوی‌تر و همسو با فرهنگ عاشورا باشد.

وی ضمن قدردانی از نیروهای نظامی و انتظامی که در ایام عزاداری به ویژه روزهای تاسوعا و عاشورا امنیت هیئت ها و مردم را تامین می کنند، گفت: هیئت های مذهبی و مردم با ماموران نیروی انتظامی برای حفظ نظم و امنیت به ویژه در بحث عبور و مرور همکاری کنند.