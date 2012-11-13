به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم از مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آسیا که هفته نخست از دور برگشت این مسابقات محسوب می‌شود، فردا چهارشنبه با برگزاری چهار دیدار در غرب آسیا پیگیری می‌شود که بار دیگر قطر میزبان دو دیدار از گروه‌‌های دوگانه است.

گروه A:

ایران - اربکستان؛ گام بلند برای جهانی شدن

پنجمین دیدار ایران در مرحله چهارم و نهایی جام جهانی، نخستین رویارویی با ازبکستان در ورزشگاه آزادی است. این دیدار که پنجمین نبرد تاریخی دو تیم محسوب می‌شود، سخت‌ترین و مهمترین دیدار تیم ملی در این مرحله از مسابقات است زیرا برنده این بازی می‌تواند شانس خود را برای صعود به عنوان تیم دوم گروه به جام جهانی به مراتب افزایش دهد.

در این بازی ملی‌پوشان کشورمان در غیاب کارلوس کی‌روش سرمربی پرتغالی و مسعود شجاعی به دلیل اخراج در بازی با کره‌جنوبی و مصدومیت علی کریمی، برابر تیمی به میدان می‌روند که در اندیشه گرفتن انتقام شکست بازی دور رفت و رسیدن به نخستین پیروزی‌شان مقابل ایران است.

شاگران کی‌روش اما پس از پیروزی ارزشمند برابر کره‌جنوبی، انگیزه بسیاری دارند تا با شکست دادن ازبکستان و فاصله گرفتن از رقیبان، راهشان را برای صعود به جام جهانی هموار کنند، این پرده اول و شیرین نمایش چهارشنبه شب خواهد بود. استراحت کر‌ه‌جنوبی در این هفته، این شانس را به ایران می‌دهد که با این 3 امتیاز موقتا صدرنشین گروه A لقب بگیرد.

این مسابقه دو پرده نمایش دیگر هم می‌تواند داشته باشد. ازبکستانی‌‎ها که می‌دانند ناکامی در این بازی شانس‌ آنها را برای صعود مستقیم به جام جهانی به حداقل می‌رساند، با تمام توان در این بازی به میدان می‌آیند. چنین اتفاقی می‌‎تواند قسمت دوم نمایش که مساوی در این بازی است، را رقم بزند. نتیجه مساوی ایران را موقتا صدرنشین کرده و احتمال صعود مستقیم ازبکستان را افزایش می‌دهد.

پرده تلخ و سوم نبرد ایران و ازبکستان، همان پیروزی تیم میهمان است، نتیجه‌ای که این تیم را صدرنشین موقت گروه کرده و حتی در صورت پیروزی پرگل یکی از دو تیم قطر و لبنان در نبرد چهارشنبه شب، ایران را به رده چهارم خواهد فرستاد.

هرچند تیم‌های جوانان و فوتسال ایران یکشنبه‌ تلخی را برای جامعه فوتبال ایران رقم زدند اما باز هم این امیدواری وجود دارد، تیم ملی با حمایت 100 هزار تماشاگر برای پیروزی مقابل ازبکستان به میدان برود و گامی بلند برای رسیدن به جام جهانی بردارد.

قطر - لبنان؛ چشم به رده سوم

شکست خانگی برابر ازبکستان قعرنشین، فرستادن این تیم به رده سوم و سقوط به رده پنجم اتفاقاتی بود در هفته گذشته این رقابتها، برای میزبان جام جهانی 2022 رخ داد. آنها با هدایت "پائولو اوتوری" هنوز نتوانسته‌اند انتظارات را برآورده کنند و برای باقیماندن در کورس جهانی شدن، باید لبنان شگفتی‌ساز این گروه را در خانه شکست دهند.

در سوی دیگر میدان اما لبنان پس از پیروزی جالب توجه خانگی برابر ایران و استراحت در هفته پیش مسابقات، با انگیزه بالا و جهت خلق شگفتی دیگر به دوحه می‌رود. برنده این بازی از این شانس برخوردار است که حتی به رده سوم صعود کند، هرچند در صورت پیروزی ایران برابر ازبکستان، نتیجه مساوی یا باخت، آخرین امیدهای این دو تیم را برای رسیدن به برزیل از بین خواهد برد.

گروه B:

عمان - ژاپن؛ امیدوار به ناکامی ژاپن

پیروزی هفته گذشته برابر اردن، عمانی‌ها را به جدول مسابقات باز گرداند و آنها را امیدوار کرد تا در صورت خلق یک شگفتی برابر ژاپن حتی شانس صعود مستقیم به جام جهانی را بدست آورد، هرچند کار بسیار سخت و دشواری خواهد بود.

ژاپنی‌ها هم که بهترین نتیجه را در بین 10 تیم حاضر در این مرحله از رقابتها کسب کرده‌اند، می‌دانند با پیروزی در این بازی بلیت حضورشان در برزیل اوکی می‌شود، هرچند 4 تیم دیگر این گروه امیدواری به ناکامی چشم بادامی‌ها هستند.

* عراق - اردن، امید پایانی

دو شکست متوالی پس از دو تساوی متوالی، نتایج ضعیف زیکوی برزیلی به همراه عراق است و نارضایتی هواداران این تیم را در پی داشته است. عراقی‌ها در این هفته میزبان اردن هستند، هرچند این بازی را بالاجبار باید در قطر برگزار کنند اما امیدوارند با کسب 3 امتیاز آن به جدول بازگردند زیرا از دست دادن امتیاز، آنها را از صعود مستقیم به جام جهانی دورتر می‌کند.

اردنی‌ها هم که پس از شکست دادن استرالیا در بازی خانگی و استراحت در هفته گذشته، انگیزه بالایی برای این بازی دارند، با هدف کسب 3 امتیاز و صعود به رده دوم جدول - در صورت ناکامی عمان برابر ژاپن - برابر قطر صف آرایی می‌کنند.

- برنامه دیدارهای هفته نخست از دور برگشت مرحله چهارم و نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا و جداول رده‌بندی گروه‌های دوگانه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

چهارشنبه - 24/08/91

گروه A:

* قطر - لبنان، ساعت 18:15، ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه

* ایران - ازبکستان، ساعت 20، ورزشگاه آزادی تهران

جدول رده بندی گروه A:

تیم بازی برد تساوی باخت گل‌زده گل‌خورده تفاضل امتیاز 1- کره‌جنوبی 4 2 1 1 9 4 5+ 7 2- ایران 4 2 1 1 2 1 1+ 7 3- ازبکستان 4 1 2 1 4 4 - 5 4- لبنان 4 1 1 2 2 5 3- 4 5- قطر 4 1 1 2 2 5 3- 4

گروه B:

* عمان - ژاپن، ساعت 15، ورزشگاه سلطان قابوس مسقط

* عراق - اردن، ساعت 16:30، ورزشگاه گراند حمد دوحه

جدول رده بندی گروه B: