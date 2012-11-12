استفاده از فناوری های جدید از مشکلات زیست محیطی کشور می کاهد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود زارعیان بعد از ظهر دوشنبه درکارگاهتغییرات آب و هوایی و نقش رسانه ها که با حضور استادان عرصه خبر و خبرنگاران در مشهد برگزار شد درباره نقش فناوری اطلاعات در کاهش آلودگی محیط زیست اظهارکرد: در حال حاضر، بودجه هنگفتی صرف حمل و نقل می‌شود، که اتلاف وقت و انرژی‌، فشارهای‌عصبی‌، و به خطر انداختن زندگی انسان‌ها، نقص عضو و آلودگی محیط زیست از جمله عوارض آن‌است.

وی با بیان اینکه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بخش کاهش آلودگی هوا، مزایایی برای جوامع به دنبال دارد افزود: ایجاد محیط پاک‌تر و سبزتر، با کاستن از سفرهای زاید درون شهری و حفظ مراتع و جنگل ها، به عنوان گنجی گرانبهاء از مهم ترین آنهاست چرا که ااگر با استفاده از اینترنت و ارتباطات بتوان 50درصد مصرف کاغذ را کاهش داد، جنگل‌ها از تعرض در امان می‌مانند.

وی تاکید کرد: ایجاد سیستم اداری بدون کاغذ با ارتباطات و اطلاعات ممکن است و بدین ترتیب‌، فن آوری بدون کاغذ یا کم کاغذی‌، دراوج بحث‌های حفاظت از محیط زیست‌، یک بار دیگر، اهمیت مخابرات را به عنوان نجات دهنده‌جنگل‌ها نشان می‌دهد.

زارعیان افزود: فن آوری ارتباطات و مخابرات با خدمات صوتی‌، تصویری و داده رسانی‌اش، برای تقلیل هزینه‌ها و کاستن از آلودگی هوا راه حل مناسبی‌ است.

عضو هیئت مدیره جامعه اطلاعاتی ایران با اشاره به راه حلهای فنی تکنیکی و راه حل ارتباطی پیشگیری از تخریب محیط زیست افزود: استفاده از فناوری های جدید با قابلیت صنعت سبز، گسترش فضای سبز در خانه ها و اطراف شهرها، فیلتر گذاری کارخانه ها ، اصلاح خودروها، مدیریت یکپارچه ، اصلاح روشها، دفع درست پسماندها و مهار بیابان زدایی از راه حل های تکنیکی است که در صورت اجرا می تواند از مشکلات زیست محیطی در کشور بکاهد.

وی افزود: وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکا مصرف انرژی جوامع بشری که از سوزاندن سوختهای فسیلی تأمین می شود را به سرعت افزایش داد.

زارعیان ادامه داد: این مسئله موجب افزایش بیش از پیش تولید گازهای گلخانه ای و در صدر آنها CO2می شود که افزایش این گاز در جو کره زمین موجب به دام افتادن انرژی تابشی خورشید در جو زمین و به اصطلاح ایجاد حالت گلخانه ای و افزایش نسبی دما شده است.

وی با اشاره به نتیجه تحولات زیست محیطی اظهارکرد: بطور متوسط 4 درجه افزایش دما که این مسئله می تواند باعث ذوب شدن یخها در قطبهای کره زمین شود و آب شدن یخها می تواند باعث بالا آمدن سطح آب اقیانوسها و زیر آب رفتن جزایر کوچک و موجب بروز سیل و خشکسالی همچنین طوفانهای شدید شود.

عضو هیئت مدیره جامعه اطلاعاتی ایران افزود: همه این تغییرات را دانشمندان ناشی از دخالت بی حد و حصر انسانها در شرایط اکوسیستم کره زمین می دانند و نهادهای بین المللی در کنار مسائلی از قبیل جنگها و فجایع انسانی، تغییرات آب و هوا و تأثیرات آنرا مورد بررسی و توجه قرار داده اند.

زارعیان با اشاره به نقش فناوریهای ارتباطات و اطلاعات در حفظ محیط زیست اظهارکرد: فناوری های نوین با جمع آوری و پردازش اطلاعات جوی و انجام پیش بینی وقوع پدیده های جوی، از طریق اطلاع رسانی به مردم ساکن مناطق در خطر موجب پیشگیری از به هلاکت رسیدن تعداد زیادی از مردم را فراهم کرده است.

وی اظهارکرد: سامانه های اطلاع رسانی به مردم حاشیه اقیانوسها در زمینه بروز طوفان و سایر بلایای طبیعی از قبیل سونامی پیش آگهی می دهند تا با تخلیه به موقع منطقه از بروز فاجعه انسانی جلوگیری شود.

زارعیان افزود: از دیگر کمکهائی که ICTدر زمینه تغیییرات آب و هوا می کند کمک به ردیابی سامانه های بارشی به منظور بارور کردن آنها در مناطق خشک و کم باران است که از این طریق امکان بروز خشکسالی را کاهش می دهند.

گفتنی است، انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی یک سازمان غیردولتی است که با هدف گسترش و پیشبرد توانائی‌های علمی در زمینه‌های ارتباطات و اطلاعات، توسعه کیفی نیروهای متخصص آن و بهبود سطح آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها در جهت اجرای طرح جامع آینده‌نگری ارتباطی و اطلاعاتی کشور، براساس پژوهشگری، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای تشکیل شده است.