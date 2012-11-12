۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۱۰

بدره ‌شهرستان می‌شود

بدره ‌شهرستان می‌شود

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش بدره در این استان، ‌شهرستان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد احمدی با بیان اینکه در دیدار و مکاتبات صورت گرفته با مسئولان امر از جمله معاون سیاسی وزیر کشور، خواستار ارتقای این بخش شدیم، افزود: بخش بدره یکی از مناطق مستعد استان ایلام در حوزه کشاورزی بوده و دارای ظرفیت‌های گردشگری و صنعت توریسم است.

احمدی تصریح کرد: در حال حاضر پرونده ارتقای این بخش در دست کارشناسان مرتبط با موضوع در وزارت کشور قرار دارد.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: به تازگی از معاون سیاسی وزیر کشور درخواست شده با تکمیل این پرونده آن را به هیئت دولت برای تصویب ارسال کند.

صنعتگران ایلامی با مدیریت صادرات و واردات محصول های تولیدی آشنا شدند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایلام گفت: صاحبان صنایع و صنعتگران ایلامی با مدیریت صادرات و واردات محصول های تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان آشنا شدند.

نادر رضایی منش اعلام کرد: برای آشنایی صنعتگران با مقوله مهم مدیریت واردات و صادرات کالای تولیدی دوره آموزشی دو روزه ای با شرکت 30 نفر از صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و کارگران شاغل در شهرک ها و نواحی صنعتی استان برگزار شد.

شرکت مردم استان ایلام در طرح پزشک خانواده

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: در اجرای طرح پزشک خانواده 30 هزار نفر در ایلام ‏پزشک خانواده خود را انتخاب کردند.
جواد نورالهی با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر سامانه سلامت ‏ایرانیان در ایلام راه‌اندازی شده است.‏
وی ادامه داد: این سامانه در هشت شهرستان استان ایلام از جمله مهران، ایلام، آبدانان، دره‌شهر و ... ‏راه‌اندازی شده است.‏
نورالهی اضافه کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی در مجموع 100 درصد جمعیت شهری استان ایلام در ‏طرح پزشک خانواده نام‌نویسی کرده‌اند.‏
30 ویژه برنامه در دهلران اجرا می شود
سرپرست فرمانداری دهلران گفت: همزمان با هفته گرامیداشت بسیج 30 ویژه برنامه متنوع در این شهرستان اجرا می شود.
غلام علیدادی در نشست هماهنگی برنامه های هفته بسیج دهلران اعلام کرد: این برنامه های در بخش های مذهبی، فرهنگی، هنری و ورزشی می شود.
وی به تقارن هفته بسیج با ایام ماه محرم اشاره و افزود: برنامه های اجرایی در این هفته باید با رویکرد قیام ابا عبدالله الحسین (ع) و شهدای کربلا برگزار شود.

75 هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی دهلران وجود دارد

سرپرست فرمانداری دهلران گفت: 75 هزار جلد کتاب هم اکنون در کتابخانه های عمومی این شهرستان وجود دارد.

غلام علیدادی در نشست با کتابداران کتابخانه های عمومی دهلران به مناسبت هفته کتابخوانی اعلام کرد: هفت هزار نفر در پنج باب کتابخانه عمومی این شهرستان عضو هستند.

وی تاکید کرد: تمام خدمات ارائه شده در این کتابخانه ها رایانه ای انجام می شود.

سرپرست فرمانداری دهلران بر اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی تاکید و بیان کرد: احداث چهار باب کتابخانه عمومی در راستای دستیابی به سند چشم انداز توسعه و رسیدن به جایگاه ممتاز مطالعه مفید تا پایان سال 94 برای روستاهای بالای یک هزار نفر این شهرستان پیش بینی شده است.

ایلام زیستگاه پرندگان و گونه های مختلف جانوری

مدیر کل محیط زیست استان ایلام گفت: براساس آخرین داده‌های آماری، هم اینک 35.2 درصد از گونه ‏پرندگان سرزمین ایران در محیط زیست ایلام زندگی می‌کنند و طبق آخرین داده‌های آماری، وجود آنها در ‏خاستگاه‌های استان به ثبت رسیده است.
غلامحسین کاظمی با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر 521 گونه ‏پرنده در سطح زیستگاه‌های کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد 138 گونه پرنده در محیط ‏زیست استان ایلام زندگی می‌کند.‏
وی با اشاره به این‌که نسبت زندگی پستانداران استان ایلام در مقیاس ملی در کمترین سطح قرار دارد، ‏افزود: از 194 پستانداری که در زیستگاه‌های مختلف کشور زندگی می‌کنند 37 گونه آن در ایلام ‏دیده شده که این رقم قابل توجه است.‏
