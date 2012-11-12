به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد احمدی با بیان اینکه در دیدار و مکاتبات صورت گرفته با مسئولان امر از جمله معاون سیاسی وزیر کشور، خواستار ارتقای این بخش شدیم، افزود: بخش بدره یکی از مناطق مستعد استان ایلام در حوزه کشاورزی بوده و دارای ظرفیت‌های گردشگری و صنعت توریسم است.

احمدی تصریح کرد: در حال حاضر پرونده ارتقای این بخش در دست کارشناسان مرتبط با موضوع در وزارت کشور قرار دارد.

نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: به تازگی از معاون سیاسی وزیر کشور درخواست شده با تکمیل این پرونده آن را به هیئت دولت برای تصویب ارسال کند.

صنعتگران ایلامی با مدیریت صادرات و واردات محصول های تولیدی آشنا شدند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایلام گفت: صاحبان صنایع و صنعتگران ایلامی با مدیریت صادرات و واردات محصول های تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان آشنا شدند.

نادر رضایی منش اعلام کرد: برای آشنایی صنعتگران با مقوله مهم مدیریت واردات و صادرات کالای تولیدی دوره آموزشی دو روزه ای با شرکت 30 نفر از صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و کارگران شاغل در شهرک ها و نواحی صنعتی استان برگزار شد.

شرکت مردم استان ایلام در طرح پزشک خانواده

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: در اجرای طرح پزشک خانواده 30 هزار نفر در ایلام ‏پزشک خانواده خود را انتخاب کردند.

جواد نورالهی با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر سامانه سلامت ‏ایرانیان در ایلام راه‌اندازی شده است.‏

وی ادامه داد: این سامانه در هشت شهرستان استان ایلام از جمله مهران، ایلام، آبدانان، دره‌شهر و ... ‏راه‌اندازی شده است.‏

نورالهی اضافه کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی در مجموع 100 درصد جمعیت شهری استان ایلام در ‏طرح پزشک خانواده نام‌نویسی کرده‌اند.‏

30 ویژه برنامه در دهلران اجرا می شود

سرپرست فرمانداری دهلران گفت: همزمان با هفته گرامیداشت بسیج 30 ویژه برنامه متنوع در این شهرستان اجرا می شود.

غلام علیدادی در نشست هماهنگی برنامه های هفته بسیج دهلران اعلام کرد: این برنامه های در بخش های مذهبی، فرهنگی، هنری و ورزشی می شود.

وی به تقارن هفته بسیج با ایام ماه محرم اشاره و افزود: برنامه های اجرایی در این هفته باید با رویکرد قیام ابا عبدالله الحسین (ع) و شهدای کربلا برگزار شود.