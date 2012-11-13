نماینده ایران قهرمان شد/ کسب سه مدال رنگارنگ در روز دوم

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها روز گذشته در رده A جهانی و با حضور 1350 تکواندوکار در چهار رده سنی از کشورهای مختلف در شهر زاگرب آغاز شد که تیم تکواندو کردان با هدایت حسینعلی نعمیی به عنوان نماینده کشورمان در دو رده سنی نوجوانان و نونهالان در این دوره از رقابتها حضور پیدا کرد و با سه مدال طلا، یک نقره و یک برنز در همین رده سنی بالاتر از تیم های آلمان و صربستان موفق به کسب عنوان نخست شد.

روز دوشنبه در دومین روز این مسابقات پوریا عرفانیان دارنده مدال طلای قهرمانی جهان با شکست تمامی رقبای خود موفق به کسب مدال طلا شد. حمیدرضا صدری و محمد هادی نوروزی هم به ترتیب به مدال های نقره و برنز دست پیدا کردند. یکشنبه در نخستین روز این رقابتها سینا میرزایی وسید شهاب حسینی موفق به کسب دو مدال طلا شده بودند.

در پایان هجدهمین دوره رقابتهای بین المللی کرواسی از سوی کمیته برگزاری مهدی بهادری به عنوان بهترین داور پوریا عرفانیان به عنوان فنی ترین بازیکن وحسین علی نعیمی به عنوان بهترین مربی انتخاب و معرفی شدند.