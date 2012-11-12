به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی عصر دوشنبه در دیدار سردار نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، با بیان اینکه یکی از ابتکارات تاثیرگذار انقلاب اسلامی تاسیس بسیج بود افزود: امروز آثار حضور بسیج در کشور در جنبه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و نظامی ظاهر است که این امر برگرفته از سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) است.



وی عنوان کرد: بسیج هم آثاری برای نظام و هم آثار مثبتی برای فردی که وارد بسیج می‌شود دارد که هر دوی این‌ها مهم است.



استاد حوزه علمیه قم، بسیج را پشتوانه خوبی برای نظام جمهوری اسلامی خواند و افزود: دشمنان امروز به اندازه‌ای که از بسیج می‌ترسند از چیز دیگری هراس ندارند.



وی عنوان کرد: در دنیای امروز درهای فساد به روی جوانان باز است که اگر برنامه‌های بسیج شامل حال جوانان و نوجوان قرار گیرد تا حد زیادی می‌تواند آن‌ها را در برابر این خطرات بیمه کند.



آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه هر فرد بسیجی می‌تواند در خانواده و در بین اطرافیان خود اثر گذار باشند افزود: بسیج باید همواره آمادگی نظامی خود را حفظ کند چرا که در شرایطی هستیم که دشمنان هر لحظه ممکن است تصمیمات جدیدی بگیرد و دیوانگی خود را به نمایش بگذارد هر چند که نظام جمهوری اسلامی مقتدر‌تر از این حرف‌ها است.



استاد برجسته حوزه علمیه قم عنوان کرد: امروز که نزدیک به ۲۰ میلیون بسیجی در کشور داریم بدان معنا است که یک سوم جامعه از اقشار بسیجی هستند که این ظرفیت خوبی برای تاثیر گذاری در سایر افراد جامعه است.



وی عنوان کرد: خوشبختانه امروز بسیج در تمام سطوح گسترش یافته است که جا دارد برنامه‌های آموزشی جدید واقدامات نوین در تربیت بسیجیان در نظر گرفته شود.



آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: باید آسیب‌شناسی بسیج نیز در برنامه‌ها دیده شود که در این راستا ممکن است برخی افراد نفوذی وارد بسیج شوند و شبهه افکنی کنند که این امر یکی از آفت‌های بسیج به شمار می‌رود.



وی اضافه کرد: ممکن است بسیجیان در برخی برنامه‌ها با هیئت امنای مسجد و یا امام جماعت دچار اختلاف باشند که رعایت احترام بزرگ‌تر‌ها باید مدام به آن‌ها گوشزد شود.



این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه بسیجیان باید چنان باشند که خود را مدافع نظام، ولایت و اسلام بدانند ادامه داد: برخی از افراد بسیجی نیستند و تنها به دلیل امتیازاتی که سازمان برای بسج در نظر گرفته وارد آن می‌شوند که این مسئله باید کنترل تا افراد غیر بسیجی برای دریافت امتیاز وارد این آن نشوند.



استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه مردم به بسیج علاقمند هستند افزود: باید همه تلاش کنند تا حیثیت بسیج خدشه دار نشود و خوش نامی و معنویت بسیج همچنان در بین جامعه زبان زد باشد.



