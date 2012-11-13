به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله فرزین افزود: شرکت مخابرات استان تهران، پروژه واگذاری کدهای خدماتی فون واژه را با شعار "نام شما، شماره تلفن شماست" افتتاح خواهد کرد.



وی گفت: به منظور خدمت رسانی بیشتر به مشترکان تلفن ثابت، شرکت مخابرات استان تهران، اقدام به ارائه سرویس جدیدی با نام فون واژه کرده است.

فرزین با بیان اینکه استفاده از خدمات فون واژه، فرد را بی نیاز از حفظ شماره تلفن ها کرده و موجب آسان سازی در ارتباطات می شود، اظهار داشت: این طرح برای شماره های 4، 5 و 8 رقمی قابلیت اجرا دارد و در آن برای هر کلمه یک شماره تلفن و برای هر شماره تلفن، یک یا چندین کلمه تعریف می شود.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت اصل مشتری مداری در دنیای امروزی اینگونه شماره ها دسترسی مشترکان و متقاضیان را به شرکت های مورد نظر آسان می کند؛ چرا که متقاضیان بدون نیاز به حفظ شماره تلفن با تایپ کلمه مورد نظر خود نظیر taxi, bime, bank, ... با موسسه یا شرکت مورد نظر ارتباط برقرار کرده و ازخدمات مورد نظر استفاده می کنند.