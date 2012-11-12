3600 فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عینعلی اظهار داشت: در هفت ماه نخست سال جاری سه هزار و 667 طرح اشتغالزایی در سه بخش کار انگیزی، مشاغل خانگی و اشتغال خرد با اعتبار 120 میلیارد و 599 میلیون ریال برای مددجویان کمیته امداد گلستان اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امسال را به عنوان سال تولیدملی ،حمایت از کار و سرمایهایرانی نامگذاری کرده ابراز امیدواری کرد که کمیته امداد امام خمینی (ره)استان گلستان در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درایجاد خودکفایی و توسعه تولیدات داخلی خدماتی شایسته تر از گذشته را به مددجویان تحتحمایت ارائه کند.

مشاوره دینی 232 خانوار تحت حمایت کمیته امداد گرگان

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گرگان گفت:‌ در شش ماه نخست سال جاری برای 232 خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان گرگان مشاوره دینی ارائه شده است.

مهدی نظری اظهار داشت:‌ مشاوره دینی به منظور تقویت روحیه دین باوری، رفع اشکالات در زمینه احکام و مسائل دینی برای 170 خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان گرگان صورت پذیرفت.

وی افزود:‌ در همین راستا مشاوران دینی با حضور در منزل مددجویان با آموزش های لازم مشکلاتی که خانواده ها در خصوص احکام دینی و شرعی خود مواجه بودند را مرتفع، و پاسخگوی سوالات مددجویان می شدند.