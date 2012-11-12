  1. بین الملل
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۱۷

سید حسن نصرالله:

مقاومت 30 ساله شد/ راه شهدا را ادامه خواهیم داد

مقاومت 30 ساله شد/ راه شهدا را ادامه خواهیم داد

دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی بر ادامه راه مقاومت بر ضد رژیم اشغالگر قدس تا آزادی کامل مناطق اشغال شده از وجود غاصبان قدس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله در سخنانی در جشنواره روز شهید که از لحظاتی پیش آغاز شده است، به ارواح مطهر شهدای مقاومت درود فرستاد.

نصرالله خاطر نشان کرد در این روز با شهدا برای تکمیل راهی که انتخاب کردند، پیمان می بندیم که راهشان را ادامه خواهیم داد.

دبیرکل حزب الله گفت : در روز شهید امسال، مقاومت اسلامی، وارد سی  امین سال خود شده است، 30 سال از عمر مقاومت که همراه با تلاشها و فداکاریها و پیروزیها و دستاوردهاست، گذشته است.

