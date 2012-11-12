به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد فروتنی در مراسم تودیع و معارفه دادستانهای قدیم و جدید نیشابور در نمازخانه دادگستری این شهرستان، افزود: ما قاضی ماذون هستیم و باید در چارچوب قانون حرکت کنیم که مصوب نمادهای حاکمیتی ذیربط نظام است.
وی با بیان اینکه قانون باید سرلوحه همه مسائل باشد، اظهار داشت: اگر به قانون عمل کنیم مردم متوجه میشوند و قانون نیز نهادینه میشود.
این مقام مسئول قضایی استان ادامه داد: کشور اگر بخواهد در مسیر درست حرکت کند باید به قانون عمل و از قانون گریزی فرار کند.
فروتنی با اشاره به اینکه دادستان یعنی حافظ حقوق عامه در حوزههای خانواده، محیط زیست و بهداشت، تصریح کرد: از دادستان جدید نیشابور می خواهیم با تمامی جرایم خاص و خشن چون متجاوزان به عنف، قاتلان، سارقان، مشروب فروشان، مشروبسازان و مزاحمان به نوامیس مردم قاطعانه برخورد کند.
وی گفت: اگر جامعه و خانواده به طرف تدین و واقعیتها بروند عکسالعمل آن کمک خداوند متعال است.
این مقام مسئول عنوان داشت: این مملکت تا به الان در زمان و مکانهای مختلف از طرف خداوند کمک شده است.
فروتنی تاکید کرد: ملت ایران آنچه که میگویند و انجام میدهند برای خدا است و خواستار حاکمیت حقیقتها هستند.
در این مراسم که جمعی از مقامات شهرستان نیشابور حضور داشتند از خدمات حجتالاسلام سیدخضرالله موسویکانی دادستان قدیم تجلیل و حجتالاسلام اکبری مقدم بهعنوان دادستان جدید دادگاه های عمومی و انقلاب نیشابور معرفی شد.
