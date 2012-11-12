جشنواره ملی نقاشی ولایت و رهبری در علی آبادکتول برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با عنوان یادمان ولایت و رهبری عصر دوشنبه در مجتمع فرهنگی و ورزشی علی آبادکتول برگزار شد.

علیرضا ابراهیمی رئیس اداره فرهنگی و ارشاد اسلامی علی آبادکتول در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشنواره کشوری یادمان ولایت بهانه ای است تا نقاشان چیره دست کشور در این جشنواره، امید و پیوندگی، عشق و آزادگی را در قالب نقاشی خلق کنند.

وی اظهار داشت: این جشنواره به مناسبت سالروز تبعید مقام معظم رهبری به میزبانی علی آبادکتول برگزار شد و 150 اثر نقاشی با موضوع ولایت و مقام معظم رهبری در این جشنواره شرکت داده شد.

ابراهیمی گفت: هنرمندان در این حرکت، ولایتمداری و ولایت محوری را به جهانیان ثابت کردند و اعلام می کنند که در تمام امورات زندگی پیرو ولایت بوده و در مسیر مقام معظم رهبری گام بر می دارند.

وی عنوان کرد: در پایان این جشنواره سه اثر برتر نقاشی معرفی شدند و به جشنواره ملی که در 30 آبانماه در جیرفت برگزار می شود، شرکت داده می شود.