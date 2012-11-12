۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۲۰:۱۹

سردار امان اللهی:

هیئت های مذهبی پرچمدار مبارزه با تهاجم فرهنگی باشند

یزد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان یزد گفت: هیئت های مذهبی پرچمدار مبارزه با تهاجم فرهنگی هستند و باید نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی عصر دوشنبه در گردهمایی مداحان هیئت های مذهبی استان یزد در مسجد حظیره اظهار داشت: دشمنان قسم خورده اسلام با ایجاد شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و سایتهای گوناگون به داخل خانواده ها رسوخ کرده اند و هیئت های مذهبی باید پرچمدار مبارزه با این شیوه جنگی دشمن باشند.

وی افزود: هیئت های مذهبی نیاید نقش خود را در این زمینه دست کم بگیرند بلکه باید به شناسایی وظایف خود در زمینه امر به معروف و نهی از منکر بپردازند و بدانند چه وظیفه ای در قبال این تهاجمات دارند و باید چگونه عمل کنند.

امان اللهی عنوان کرد: نحوه کار هیئت های مذهبی باید به گونه ای باشد که قشر جوان محافظت و ظرفیت های دینی آنها تقویت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نیروی انتظامی امسال نیز در برنامه های عزاداری نقش ایجاد نظم و امنیت را به خوبی ایفا خواهد کرد اما برای اجرای هرچه بهتر این وظایف به همکاری و همراهی هیئت های مذهبی نیاز است.

امان اللهی از برگزاری جلسات توجیهی برای نمایندگان هیئت های مذهبی استان یزد خبر داد و افزود: این افراد از نیروی انتظامی بازو بند و لباس دریافت می کنند و در حفظ امنیت و نظم هیئت ها، با نیروی انتظامی همراهی می کنند.

وی ادامه داد: هیئت های مذهبی در عزاداری هایی که در سطح خیابانها برگزار می کنند، سد معبر نکنند و به عبور و مرور مردم به ویژه بیماران توجه ویژه داشته باشند.

امان اللهی با اشاره به اینکه سال گذشته تنها در دو شهرستان یزد عمل قمه زنی انجام شد، تاکید کرد: روسای هیئت های مذهبی از این اقدام جلوگیری کنند و قبل از برگزاری مراسم های مذهبی و عزاداری نسبت به این مسئله تذکر دهند.

