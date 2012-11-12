واحدهای صنفی گیلان در دو نوبت صبح و عصر بازرسی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری عصر امروز در بازدید از برخی واحدهای صنفی استان افزود: با توجه به نوسانات قیمت کالا در بازار این سازمان از 25 مهرماه طرح تشدید بازرسی ها را آغاز کرده است.

وی اظهارداشت: بازرسان اصناف، تعزیرات حکومتی، صنعت و معدن و تجارت بصورت صبح و عصر در سراسر استان تمامی واحدهای صنفی، غیر صنفی، انبارها و غیره را مورد بازرسی قرار می دهند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه بازرسی از بازار هدفمند است، گفت: در راستای کنترل بازار در نقاط مختلف استان اکیپ های بازرسی تشکیل و در حال سرکشی به واحدهای مختلف صنفی هستند.

وی افزود: گشت ‌های مشترک تعزیرات حکومتی و بازرگانی تمامی نقاط شهر و واحدهای صنفی موجود را مورد بازرسی قرار می ‌دهند.

منتظری در ادامه به مسئله احتکار اشاره کرد و یادآورشد: در صورت مشاهده تخلفاتی همچون احتکار و کم فروشی که موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم می‌ شود به شدت با این موارد برخورد خواهد شد.