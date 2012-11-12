کشت مخلوط شبدر و جو در 60 هکتار اراضی فریدونکنار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رزاقی افزود: با توجه به تعداد دامهای موجود در سطح این شهرستان و عدم سهل الوصول بودن کشت مجدد در اراضی این شهرستان، برای نخستین بار در سالجاری 60 هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان فریدونکنار به کشت مخلوط اختصاص یافته است.

وی، میزان تسهیلات تخصیص یافته برای کشت مخلوط در این شهرستان را بالغ بر 180 میلیون ریال اعلام کرد.

رزاقی گفت: با انجام کشت مخلوط در این اراضی بخشی از مشکلات تأمین علوفه دام این شهرستان رفع شود.

کشت گندم در اراضی زراعی ساری

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ساری، از کشت گندم در بیش از هزار و 893 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان خبر داد.



طهمورث قاسم نژاد اظهار داشت: تاکنون کشت گندم آبی در سطح شش هزار و 302 هکتار و گندم دیم در سطح هزار و 590 هکتار صورت گرفته است.

وی، میزان بذر توزیعی را برای کشت آبی گندم 54.3 تن و گندم دیم را 283 تن اعلام کرد و گفت: به مقدار 35 تن برای گندم آبی و 181 تن برای کشت گندم دیم انواع کودهای شیمیایی بین کشاورزان گندمکار این شهرستان توزیع شده است.

تصفیه 830 هزار کیلوگرم وش در کارخانه پنبه پاک کنی مازندران

تاکنون بیش از 830 هزار کیلوگرم به تنها کارخانه پاک کنی مازندران در شهرستان نکا وارد و تصفیه شده است.

پنبه محلوج در این کارخانه به وزن 229 هزار کیلوگرم، موجودی پنبه 68 هزار و 800 کیلوگرم و تخم پنبه به مقدار 391 هزار و 320 کیلوگرم است.

وش استحصالی به ازای هر کیلوگرم 16 هزار ریال توسط تجار خریداری و پنبه محلوج و تخم پنبه نیز بترتیب تولید به ازای هر کیلوگرم 46 هزار و هشت هزار و 500 ریال از سوی تجار به فروش می رسد.