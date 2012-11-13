به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی – ایران تله کام 2012 – با حضور و مشارکت حدود 210 شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد شد و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این نمایشگاه را رسما افتتاح خواهد کرد.

در مراسم افتتاح نمایشگاه ایران تله کام که همزمان با پایان یافتن نخستین اجلاس سه روزه وزرای ارتباطات و سران مخابراتی کشورهای عضو اکو انجام می شود سران مخابراتی کشورهای عضو اکو نیز حضور خواهند داشت.

در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی 185 شرکت و واحد تولیدی داخلی و 22 شرکت خارجی از 8 کشور جهان، آخرین دستاوردهای خود را در زمینه ارتباطات، مخابرات و فناوری اطلاع رسانی در معرض دید کارشناسان و علاقه مندان قرار می دهند.



آلمان، انگلستان، ایتالیا، چین، سوئیس، کانادا، کره جنوبی و لهستان از جمله کشورهایی هستند که شرکتها و نمایندگی هایی از آنها در نمایشگاه ایران تله کام 2012 حضور یافته اند.

به گزارش مهر، نخستین اجلاس وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و چهاردهمین نشست سران مخابراتی کشورهای عضو اکو هم اکنون در کاخ سعدآباد تهران در حال برگزاری است و تا امروز ادامه دارد.