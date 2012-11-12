مداحان از تقلید پرهیز کنند/ سبک سنتی یزدیها در مداحی ها مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری عصر دوشنبه در گردهمایی مداحان هیئتهای مذهبی در مسجد حظیره یزد اظهار داشت: مداحان و هیئت های مذهبی در زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا نقشی اساسی ایفا می کنند به همین دلیل مداحان باید در برنامه های خود از اشعار پرمحتوا و حاوی نکات اخلاقی و پندآموز استفاده کنند و تنها به بیان اشعار احساسی نپردازند و به سمت تقلید نیز پیش نروند.
امام جمعه یزد همچنین تاکید کرد: مداحان بستر را برای حضور جوانان و نوجوانان در هیئتهای مذهبی فراهم کنند و به برپایی نماز توجه ویژه ای داشته باشند زیرا دشمن با استفاده از ابزار مختلف می خواهد جوانان ما را از نماز و اصول اسلام دور کند.
ناصری در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: مسئله امام حسین (ع) یک واقعه تاریخی است و باید ماندگار بماند و رمز این ماندگاری در مریدان و سینهزنان این امام همام است.
وی با تاکید بر اینکه امام حسین (ع) باید همه نوع مرید و سینهزن داشته باشد، عنوان کرد: در عین حال باید عمل به فرامین اسلام و تقدس عاشورا را نیز حفظ کرد.
ناصری بیان کرد: عمل برای امام حسین (ع) باید خالصانه باشد و در این راه باید تلاش شود اصولی که امام حسین (ع) برای ما پایه گذاری کردند، ثابت بماند.
وی یادآور شد: ما امروز اصل نهضت اسلامی، اصل ولایت، تثبیت ولایت و فرهنگ شهادت و امر به معروف و نهی از منکر را از امام حسین داریم.
ناصری ادامه داد: اصل حرکتی ما که رسیدن به خداست، شجاعت، امر به معروف و نهی از منکر است که در قیام امام حسین (ع) موج میزند و هرکس سعی کند این اصول را نگه دارد، اسلام، پیامبر و امام حسین (ع) را زنده نگه داشته است.
