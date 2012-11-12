پژوهش در زیارت سبب ایجاد جریان بزرگ فرهنگی و دینی در کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد موسوی‌ هوایی بعد ازظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه گروه مطالعاتی، پژوهشی مسجد محور در محل مهدیه مشهد اظهار کرد: عدم آگاهی مجاوران مضجع نورانی ائمه معصوم از زیارت و آداب میزبانی زائران خلایی در حوزه در زیارت است.

حجت الاسلام موسوی هوایی ایجاد کارگروه‌های مطالعاتی و پژوهشی‌ در خراسان رضوی با موضوع زیارت و آداب میزبانی حرکتی مهم در راستای تقویت زیارت و محورهای آن و آگاهی مجاوران از زیارت دانست.

وی گفت: مسئله زیارت مسئله‌ای غنی و قوی در کشور، جهان اسلام و به ویژه جهان تشیع است و در گروه‌های مسجد محور مطالعاتی و پژوهشی، آموزش هر فرد به منزله آموزش دوستان، خویشاوندان و خانواده آن فرد تلقی می‌شود.

وی آموزش و تبیین فرهنگ زیارت و آداب میزبانی برای کسبه و مشاغل حریم حرم را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح عظیم پژوهشی و مطالعاتی خواند و افزود: آموزش مشاغل حریم حرم تأثیر به سزایی در ارتقای فرهنگ نظری در فرامرزها دارد.

وی گفت: با توجه به حضور سالانه 20 میلیون زائر در مشهد به طریقی می‌توان از این شهر تعبیر به پایگاهی برای تعامل و تبادل فرهنگ دینی کرد.

موسوی‌هوایی تصریح کرد: در زیارت باید به دور از لایه‌های ظاهری با نگاه عمیق به مبانی عرفانی زیارت، می توان ایجاد تقرب مکانی، زمانی، مقامی و در نهایت تقرب صفتی کرد.

وی با بیان اینکه عرفان در زیارت به معنای سیر صعودی از نقص به کمال است یادآور شد: در این مسیر با بصیرت‌افزایی و درک بیشتر می‌توانیم انعکاس شواهد ربوبی را در قلب خود شاهد باشیم.

حجت الاسلام موسوی‌هوایی گفت: بزرگ ‌ترین دستاورد زیارت عرفانی تقرب صفتی است و تقرب صفتی به مفهوم نزدیکی خصائل و حسنات به ائمه معصوم که مبدأ فیض الهی به شمار می‌روند، است.

معاون پژوهشی آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور یادآور شد: مطالعات و پژوهش باید در حوزه‌های مختلف زیارت انجام گیرد.

وی افزود: آموزش زیارت و آداب آن برای روحانیان،‌ مبلغان، دانش‌پژوهان و مهمتر از همه مشاغل حریم حرم که با زائران ارتباط بیشتری دارد، امری ضروری است.

حجت الاسلام موسوی هوایی گفت:‌ حرم مطهر امام رضا (ع) برای ایران اسلامی به ویژه خراسان رضوی فرصتی مغتنم در جهت خودشناسی و بصیرت‌افزایی و آموزش مبانی عرفانی زیارت است.

وی تاکید کرد: برای رسیدن به کمال و تقرب الهی نیازمند واسطه‌ هستیم و زیارت ائمه معصوم گامی بزرگ در جهت دستیابی به کمال است.

معاون پژوهشی آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: زیارت در معنای عمیق و حقیقی خود حرکت از نفس به کمال و نقص به تعالی است و این ممکن نیست مگر در اقیانوس زیارت ائمه معصوم تطهیر شویم.

وی افزود: زیارت عرفانی یعنی تطهیر نفس، تطهیر روح، تطهیر جسم، تطهیر ظاهر، تطهیر باطن، تطهیر ضمیر و مجموع این طهارت از انسان آیینه‌ای با عنوان بازتاب دهنده شواهد ربوبی می‌سازد.

حجت الاسلام موسوی هوایی یادآوری کرد: امام خمینی (ره)نگاهی عرفانی به مسئله زیارت داشتند و افق عمیقی در تصمیمات و چشم‌اندازهای بزرگ خود لحاظ می‌کردند.

وی افزود: ایشان آیینه شواهد ربوبی در زیارت هستند و امروز نام ایشان، یاد ایشان، آرمان و اندیشه‌های امام مرهون نگاه عرفانی و ارادت ایشان به اهل بیت و زیارت است.

وی گفت: مشهد قطب مهمی در جذب زائران کشور و جهان اسلام است و سهم عظیمی در تبیین آداب زیارت و میزبانی زائران دارد.

موسوی هوایی بیان کرد: تأثیرات شگرف هم‌جواری با حرم امام رضا (ع) را در حضور مستمر مساجد در عرصه‌های فرهنگی و دینی شاهدیم و فعالیت کانون‌های مساجد خراسان رشد چشمگیری داشته است.

وی با بیان اینکه کارهای مطالعاتی و پژوهشی در مساجد که امام راحل از آن تعبیر به سنگر اسلام می کردند تحول عظیم در مقابله جدی با توطئه‌ها و برنامه‌های فتنه‌آمیز استکبار است افزود: این گروهها باید تمرکز و توانمندی خود را در جهت القاء و تفهیم معنای واقعی زیارت و جایگاه توسل در زندگی فردی و اجتماعی در سطح جامعه قرار دهند.

موسوی‌هوایی بیان کرد: آثار ارائه شده مطالعاتی و پژوهشی مساجد با موضوع زیارت و آداب میزبانی در سطح مطلوبی قرار داشته و منبع مستندی در جهت تبلیغ زیارت و محورهای آن در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه آثار پژوهشی زیارت کاربردهای متعددی برای تبیلغ زیارت دارد تاکید کرد: می توان جایگاه عرفان را در زیارت و نقش آن در تقرب الهی را با ساده سازی برای همه سطوح سنی تبیین کرد.

معاون پژوهشی آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: حضور دو هزار نفر جوانان مسجدی در این طرح استقبال بی نظیری بود که نشان دهنده حرکت جوانان در مسیر انقلاب و نظام دینی کشور است.

وی تاکید کرد: مساجد سنگر اسلام است نباید خالی از جوانان باشد و اینگونه فعالیت ها سبب درماندگی دشمنان اسلام خواهد بود.

موسوی‌هوایی امام را مبدا رسیدن به فیض الهی خواند و تصریح کرد: امام فیاض الهی است و در این مسیر هرکس به اندازه تلاش خود از این چشمه فیض بهره خواهد برد.