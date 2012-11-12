مداحان در مورد آیین و مراسم و سیره ائمه مطالعه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین آبیاری عصر دوشنبه در گردهمایی بزرگ مداحان استان یزد در مسجد حظیره اظهار داشت: لازم است مسئولان هیئت‌های مذهبی با توجه به شرایط ویژه شیعیان در جهان، به اذکار و اشعار و حرکات در هیئت‌های مذهبی توجه ویژه نشان دهند.

وی با اشاره به تشکیل کانون مداحان افزود: این اقدام به منظور خط دهی و ساماندهی مداحان انجام شده است.

آبیاری با بیان اینکه اکنون محتوای اشعار مشکل دارد و آهنگ‌ها به سمت و سویی کشیده شده که به دغدغه مسئولان تبدیل شده است، عنوان کرد: با شعرای آیینی هماهنگی‌های لازم انجام شده و اشعار و آهنگ ‌های مورد نظر در سایت مداحان یزد وجود دارد و مداحان برای هر مناسبتی می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین مداحان بیان کرد: مداحان باید تفکر و سیره امام حسین (ع) را در همه افکار جاری و ساری کنند.

مسئول کانون مداحان استان یزد یادآور شد: مداحان باید در ترویج فرهنگ عاشورایی و امر به معروف و نهی از منکر بیشتر بکوشند تا دشمن نتواند شعله عشق ائمه را در قلب مردم خاموش کند.

آبیاری همچنین بر برگزاری نماز ظهر عاشورا تاکید کرد و افزود: مداحان باید مروج فرهنگ نماز باشند.

وی همچنین از روسای هیئت‌های مذهبی خواست تا از مراسم‌های عزاداری خود در این ایام یک سی‌دی تهیه کرده و به کانون مداحان ارائه دهند تا علاوه بر تهیه یک مجموعه کامل، بتوان از تجربیات و نوآوری‌های هیئات استفاده کرد.

آبیاری از سازمان تبلیغات اسلامی نیز خواست تا شرایط بیمه برای مداحان را فراهم کرده و زمینه استفاده آنها از امکانات رفاهی را فراهم کند.