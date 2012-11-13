لشگر کشی رژیم بحرین علیه مخالفان

رژیم بحرین در سایه سکوت مجامع بین المللی و برای خارج کردن مخالفان از صحنه از هیچ اقدامی فروگذاری نمی کند. علاوه بر سیاستهای سرکوبگرانه علیه تظاهرات کنندگان، حمله به منازل، محاصره مناطق و به کارگیری گلوله های ساچمه ای و گازهای سمی و خفه کننده ،این رژیم اخیرا تابعیت 31 فعال بحرینی را لغو کرد.

این اقدام رژیم در واقع مغایر با همه قوانین بین المللی و معاهدات مربوطه درباره حقوق بشر است به ویژه که بحرین این معاهدات را امضا کرده است و مخالفان رژیم بحرین تصمیمات آل خلیفه درباره لغو تابعیت 31 بحرینی را باطل و فاقد وجهه قانونی می دانند.

اقدام رژیم بحرین در لغو تابعیت فعالان بحرین موضوعی بود که داد سازمانهای حقوق بشری را نیز درآورد و این سازمانها آنرا ترسناک خواندند و از رژیم بحرین خواستند که از تصمیم خود صرف نظر کند.

مخالفان بحرینی نیز بیکار ننشسته اند و در راستای باطل کردن این تصمیمات به مراجع بین المللی نامه نوشته اند. یوسف ربیع رئیس مرکز حقوق بشر بحرین در این زمینه از ارسال نامه به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به منظور اعمال فشار بر رژیم بحرین برای توقف این تصمیم ظالمانه خبر داده بود.

جمعیت الوفاق که بزرگترین گروه اپوزیسیون بحرینی به شمار می رود از حضور نیروهای ویژه گارد ملی بحرین در بیشتر مناطق جزیره ستره خبر داده است.

الوفاق گزارش داد: رژیم اخیرا بر دامنه اقدامات غیرقانونی خود افزوده است و مانع برگزاری هر گونه تظاهراتی می شود. وضعیت مشابه حالت فوق العاده است.

این پایگاه بیان کرد: محاصره برخی مناطق، وجود مراکز ایست بازرسی فراوان،سلب تابعیت از بحرینی ها و تحرکات علیه مراجع دینی و تحریک مردم از جمله اقدامات رژیم است.

الوفاق بیان کرد: آنچه مردم بحرین خواهان آن هستند خواسته های برحقی است که قانون اساسی نیز بر آن تاکید کرده است و این خواسته های شامل مردم سالاری، پایان استبداد و انحصار طلبی و مقابله با فساد است.

رژیم برای مقابله با مردمی که خواسته های دموکراتیک دارند قتل، سرکوب، بازداشت، گرسنه نگه داشتن، قطع ارزاق، محرومیت از تحصیل،محاصره مناطق، شکنجه و طرح اتهامات بی اساس را در پیش گرفته است.

الوفاق اعلام کرد: حضور گارد ملی در منطقه ستره با سلاح سبک، سنگین و خودروهای زرهی شگفت آور است و این در راستای سیاستهای سرکوبگرانه رژیم است.

الوفاق خواستار پایان سیاستهای امنیتی و خشونتها از سوی رژیم شد و وظایف نیروهای امنیتی را در حال حاضر به جای حمایت از امنیت مردم، حمله به مردم دانست.

الوفاق اعلام کرد: تفکر امنیتی باید تغییر پیدا کند.

این درحالی است که نیروهای رژیم بحرین دیروز به 58 منزل در نوزده منطقه بحرین حمله کردند. تظاهراتی که دراین مناطق برگزار شده بود با گازهای سمی، گلوله ساچمهای وحشی گری تمام از سوی نظامیان روبرو شد.

مهمترین مناطقی که شاهد تظاهرات ضد رژیم بود؛سفاله، مهزه، وادیان، العکر، المعامیر، نویدرات، النبیه صالح، المقشع، القریه، جنوسان، السهله، الدیه، جدحفص، المصلی، السنابس، المحرق، دارکلیب، الکوره، توبلی بود.

در منطقه المحرق تظاهراتی در همبستگی با اهالی منطقه مهزه در جزیره ستره که در معرض محاصره نیروهای امنیتی قرار دارند، برگزار شد.

در منطقه العکر نیز تظاهراتی در همبستگی با اهالی منطقه مهزه در ستره که ساکنان آن در معرض یورش های شبانه و نقض حقوق بشر قرار دارند، برگزار شد.

بسیاری از تظاهرات کنندگان با گلوله های ساچمه ای و بمبهای گازی زخمی شدند.

این در حالی است که برخی منازل در مهزه در جزیره ستره بارها یورش شده است.