نیاز جوامع به رشد صنعتی از موانع تحقق زیست بوم سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابراهیم آبادی بعد از ظهر دوشنبه در کارگاه تغییرات آب و هوایی و نقش رسانه ها که با حضور استادان عرصه خبر و خبرنگاران در مشهد برگزار شد اظهارکرد: شکاف میان طبقات اجتماعی بالا، متوسط و پایین و انسان ها و نیروی اجتماعی برخوردار و کم برخوردار از موانع اجتماعی تحقق زیست بوم سالم و پایدار است.

وی با تاکید بر لزوم تغییر نگرش ها در این حوزه اظهارکرد: تغییرات در فرهنگ و زندگی فرهنگی تدریجی است و گاه در جامعه ما نیازمند تغییرات سریع تر هستیم و در این زمینه کار کردن در زمنیه تغییر نگرش در افراد یک راه حل است.

ابراهیم آبادی با بیان اینکه به نظر می رسد مرحله کنونی مرحله انتقام تاریخی طبیعت از انسان باشد افزود: جهان تأثیر انفجاری و مخرب این عدم تعادل را در مواردی مانند؛سونامی اندونزی،ژاپن وطوفان سندی در آمریکا تجربه کرده و هنوز آثار بسیار بزرگ و پرحجم آن را در مقیاس های بزرگ تر تجربه نکرده است.

وی با بیان اینکه خطر در کمین بقای انسان است افزود: بقای ما انسان ها و همه جانداران و نباتات به تعادل در زیست بوم "اکولوژی" و تعامل میان عناصراصلی تشکیل دهنده و مقوم محیط زیست مربوط می شود.

ابرهیم آبادی افزود: در طول هزاران سال، انسان در تعامل با محیط توانسته است حیات و زندگی پایدار را برای خود فراهم کند، مثلا، طبیعت به طور خودکار امکان تنفس وتغذیه را برای انسان فراهم کرده است.

وی عنوان کرد: علاوه بر تعادل در اقلیم، از منظر کردار شناسان دو فرایند دیگر در حفظ تعادل حیات انسان دخالت دارد، اول رفتار نا آموخته که بازتاب رفتار ذاتی ما در مواجهه با محیط است مانند؛ فرار از حادثه مرگبار و پاسخ به محرک های درد آور و دوم، یادگیری که حیات انسان وابستگی زیادی به آن دارد مانند؛ یادگیری اینکه چه چیزی حیات ما را به خطر می اندازد و یادگیری اینکه کدام چیز موجب تداوم حیات ما می شود.

وی با بیان این پرسش که تعادل حیاتی چگونه می تواند به حد ممکن ومورد اتظار برگردد، نقش و کارکردهای مجامع جهانی، قدرت ها، دولت های توسعه یافته و در حال توسعه ها،نهادهای دینی و اجتماعی و فرهنگی را دراین مهم موثر دانست.