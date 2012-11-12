خدمتگذاران ورزش، متولیان سلامت جامعه/راز قتلی که بعد از 43 سال برملا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله زین العابدین قربانی با تاکید بر التزام اخلاق و ورزش افزود: مربیان و استادان ورزشی در کنار آموزش مهارت های ورزشی باید اخلاق، ادب و تقوا را نیز به جوانان بیاموزند.

وی همچنین تاثیر گذاری آموزه های دینی و اخلاقی مربیان ورزشی را در نسل جوان بسیار مهم دانست و اظهارداشت: انتقال درست ارزش های انسانی و اخلاقی به جوانان ورزشکار باعث می شود جوانان ورزشکار امروز، قهرمانان و مربیان کامل و مفیدی در آینده باشند و شاگردانی خوب تحویل جامعه دهند.

بسیج اساتید یک مرکز مطالعات راهبردی برای نظام است

استاندار گیلان گفت: بسیج با قدرت علمی و معنوی فراوانی که دارد می تواند در همه بخش ها تاثیرگذار باشد و استادان بسیجی نیز پرچمدار این جنبش هستند.

کیهان هاشم نیا افزود: بسیج اساتید یک مرکز مطالعات راهبردی برای نظام و کشور است و مطالعات این مرکز نیز بر اساس نیازهای جامعه به تولید علم کمک می کند.

سردار هامون محمدی فرمانده سپاه قدس گیلان نیز گفت: حضور بسیج در فضاهای دانشگاهی در راستای تولید علم، تعهد و تربیت است و اساتید بسیجی پیشگام در بسیاری از فعالیت های اجرایی کشور هستند.

ایجاد اشتغال با وام های کم بهره

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به اینکه امسال برای 15 هزار مددجوی کمیته امداد فرصت شغلی ایجاد می شود، گفت: این فرصت های شغلی با پرداخت وام های کم بهره ایجاد خواهد شد.

حسین علیمحمدی افزود: پارسال هم برای 16 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شد کمیته امداد گیلان 120 هزار نفر مددجوی دارد، کیانوش کوچکی نژاد مدیر کل بهزیستی گیلان گفت: امسال 20 هزار مددجوی بهزیستی می توانند گواهی مهارت کسب کنند و برای اشتغال وام های کم بهره استفاده بگیرند، 50 هزار خانوار مددجوی بهزیستی گیلان هستند.

اشباع شهرک تاریخی ماسوله از صنایع دستی وارداتی

ایران با داشتن 300 صنعت دستی متنوع ترین کشور دنیا از نظر صنایع دستی است متاسفانه بازار شهرک تاریخی ماسوله از صنایع دستی چینی پر شده است.

این در حالیست که در سفر سوم هیئت دولت به گیلان در آذر ماه سال 88 ممنوعیت فروش صنایع دستی وارداتی در اماکن فرهنگی و تاریخی تصویب شد.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان دلیل اجرایی نشدن این مصوبه در ماسوله را ارزان بودن صنایع دستی وارداتی به ویژه صنایع دستی چینی دانست.

نادر ذاکری ادامه داد: صنایع دستی که از چین وارد می شود در واقع صنعت دستی نیست بلکه صنایع ماشینی است.

ماه همیشه پشت ابر نمی ماند/ راز قتلی که بعد از 43 سال برملا شد

دو برادر شفتی 43 سال پیش با همدستی هم شوهر خواهرشان را با تبر به قتل رسانده و در جنگل دفن و بعد از سال ها هنگامی که سر قطعه زمینی با هم اختلاف پیدا می کنند، راز قتل را بر ملا می سازند.

پسرمقتول که زمان قتل فقط 18 ماه سن داشت هنگامی که راز قتل را از یکی از دایی هایش فهمید به خونخواهی پدرش بعد از 43 سال شکایتش را به دادگستری شفت برد.

جالب اینجا که دو دایی پسر مقتول سال ها در جواب خواهر زاده شان که از آنها در خصوص سرنوشت پدرش سئوال می کرد تنها یک جواب می دادند، پدرت برای جمع آوری هیزم به جنگل رفته بود که گم شد و دیگر برنگشت.

رضا رحمانی دادستان شهرستان شفت گفت: یکی از دو برادر که به قتل شوهر خواهرش اعتراف کرده بازداشت شده است و تحقیقات در خصوص برادر دیگر که متهم به همدستی در دفن مقتول است، ادامه دارد.