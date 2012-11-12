واردات کامپیوتر و اجزای آن بلامانع اعلام شد/ خروج از فهرست ممنوعه

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسپور لحظاتی قبل در یک برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که با توجه به قرار گرفتن کامپیوتر و اجزای آن در فهرست ممنوعیت واردات 77 قلم کالای لوکس و غیر ضرور، بازار این کالا در کشور با نوساناتی مواجه شده است، گفت: ثبت سفارش واردات کامپیوتر و اجزای آن، بلامانع است و واردکنندگان می توانند از فردا سه شنبه نسبت به ثبت سفارش این کالا اقدام کنند.

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت، با بیان اینکه کامپیوتر، نوت بوک و لپ تاپ جزو ضروریات امروز جامعه به شمار می روند، در عین حال افزود: تنها ثبت سفارش کیس و کیبورد که دارای تولید داخل مشابه خارجی است متوقف شده است.

به گفته عباسپور، کامپیوتر و اجزای آن جزو اولویت های کالایی 4 و 5 محسوب شده و از ارز مبادلاتی استفاده می کنند.

گفتنی است، پیش از این کامپیوتر و اجزای آن در فهرست ممنوعیت 77 قلم کالای وارداتی قرار گرفته بود.