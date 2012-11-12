۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۲۱:۱۱

توسط یک مقام مسئول؛

واردات کامپیوتر و اجزای آن بلامانع اعلام شد/ خروج از فهرست ممنوعه

واردات کامپیوتر و اجزای آن بلامانع اعلام شد/ خروج از فهرست ممنوعه

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت در حالی از بلامانع بودن ثبت سفارش واردات کامپیوتر و اجزای آن خبر داد که پیش از این، کامپیوتر و اجزای آن در فهرست ممنوعیت واردات 77 قلم کالا قرار گرفته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسپور لحظاتی قبل در یک برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که با توجه به قرار گرفتن کامپیوتر و اجزای آن در فهرست ممنوعیت واردات 77 قلم کالای لوکس و غیر ضرور، بازار این کالا در کشور با نوساناتی مواجه شده است، گفت: ثبت سفارش واردات کامپیوتر و اجزای آن، بلامانع است و واردکنندگان می توانند از فردا سه شنبه نسبت به ثبت سفارش این کالا اقدام کنند.

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت، با بیان اینکه کامپیوتر، نوت بوک و لپ تاپ جزو ضروریات امروز جامعه به شمار می روند، در عین حال افزود: تنها ثبت سفارش کیس و کیبورد که دارای تولید داخل مشابه خارجی است متوقف شده است.

به گفته عباسپور، کامپیوتر و اجزای آن جزو اولویت های کالایی 4 و 5 محسوب شده و از ارز مبادلاتی استفاده می کنند.

گفتنی است، پیش از این کامپیوتر و اجزای آن در فهرست ممنوعیت 77 قلم کالای وارداتی قرار گرفته بود.

