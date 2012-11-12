بازدید سرزده مدیرکل پست استان بوشهر از دفاتر پستی شهرستان دیر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن برزگرزاده عصر دوشنبه در بازدید سرزده از دفتر پست شهری بردخون اظهار داشت: مهمترین پشتوانه و سرمایه پست اعتماد مردم در سپردن خدمات است و ما نیز در حد توان تلاش می کنیم پاسخی شایسته به این اعتماد عمومی بدهیم.

وی افزود: وقتی مردم و مسئولان شرکت پست را در دقت، سرعت و صحت خدمات باور کنند و به ظرفیت و توانمندی شبکه پستی اعتماد کنند کارکنان خدمت‌گزار پست نیز تا پای جان برای حفظ امانات مردم فعالیت می کنند که تاکنون نیز اینچنین بوده و همه تلاش ما حذف رفت و آمدها، دسترسی اقشار مختلف در دورترین مناطق به خدمات و کاهش هزینه‌ها است .

برزگرزاده اضافه کرد: امروز نگاه‌های سنتی تغییر یافته و پست پیام دوستی و مهر می دهد و در زمینه اداری نیزبا توزیع مرسولات به سراسر جهان، کاهش هزینه‌های غیرضروری برای رسیدن به اهداف عالیه و خدمت به مردم در راستای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت نقش مهمی در تسهیل و انجام امور داشته است.

مسئول دفترپستی بردخون نیز با تشکر از حضور مدیرکل پست استان و هیئت همراه گفت: دفتر پستی بردخون خدماتی نظیر سرویس پست ویژه، سرویس پیشتاز، سرویس سفارشی، امانات، تأییدیه تحصیلی، بیمه مرسولات، امانات پستی و خدمات الکترونیکی را ارائه می‌دهد و چهار دفتر ICT روستایی در روستاهای آبکش، مغدان، شهنیاء و بردخون کهنه و یک مرکز پیشخوان دولت در مرکز بخش بردخون را تحت پوشش دارد و با تعامل و همکاری در راستای رضایت مردم خدمت می کنند.

سیداسماعیل هاشمی افزود:هر 48 ساعت یکبار مرسولات پستی درروستاهای بخش توزیع و مبادله می‌شود و در مرکز بخش نیز این کاربه صورت روزانه انجام می گیرد که از توجه مدیرکل پست استان در مبادله محموله های پستی منطقه تقدیر می کنم.

در این بازدید معاون امورپستی و تعدادی از کارشناسان پستی استان حضور داشتند.