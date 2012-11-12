تحریم خللی در اراده ملت ایران وارد نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین رفیع روز دوشنبه در نشست بررسی مسئله تحریم نفتی ایران در سالن اجتماعات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه نگاه به واقعیت ها می تواند بسیاری از هزینه های احتمالی را از ما دور کند افزود: کشور ها در روابط خارجی خود از ابزارهای مختلفی من جمله دیپلماسی، جنگ ،تحریم و مجازات اقتصادی استفاده می کنند.



وی با اشاره به برگزیدن حربه تحریم در شرایط فعلی از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ادامه داد: کشور های غربی به خصوص آمریکا در شرایط فعلی با توجه به آمادگی جمهوری اسلامی، توان جنگ و درگیری نظامی با ایران را ندارند و به همین دلیل به تحریم متوسل شدند.



استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران با بیان اینکه تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران که با بهانه ی هسته ایی شدن به کشور ما تحمیل شد، افزود: غربی ها هدف خود را از تحریم ها تغییر رفتار جمهوری اسلامی عنوان می کنند در حالی که ملت ما نشان داد که ملتی مقاوم بوده و در مقابل تحریم ها خللی در اراده و اهدافش ایجاد نمی شود.



وی با تاکید بر اینکه امروز کشورهای تولید کننده نفت نگرانی جدی در زمینه فروش این کالای حیاتی دارند افزود: بایکوت به مفهوم نخریدن نفت یک کشور و تحریم به معنای نفروشاندن آن به کشوری خاص بوده که امروز ما در شرایط تحریم و بایکوت، توامان هستیم.



رفیع با اشاره به اینکه حساس تراز تحریم نفتی ایران تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است افزود: مشکل اصلی در شرایط فعلی تحریم بانک مرکزی بوده نه تحریم نفتی چرا که تحریم بانک مرکزی اجازه انتقال در آمدهای منابع مالی نفتی را برای ایران دشوار می کند.