تحریم خللی در اراده ملت ایران وارد نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین رفیع روز دوشنبه در نشست بررسی مسئله تحریم نفتی ایران در سالن اجتماعات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه نگاه به واقعیت ها می تواند بسیاری از هزینه های احتمالی را از ما دور کند افزود: کشور ها در روابط خارجی خود از ابزارهای مختلفی من جمله دیپلماسی، جنگ ،تحریم و مجازات اقتصادی استفاده می کنند.
وی با اشاره به برگزیدن حربه تحریم در شرایط فعلی از سوی دشمنان جمهوری اسلامی ادامه داد: کشور های غربی به خصوص آمریکا در شرایط فعلی با توجه به آمادگی جمهوری اسلامی، توان جنگ و درگیری نظامی با ایران را ندارند و به همین دلیل به تحریم متوسل شدند.
استاد علوم سیاسی دانشگاه مازندران با بیان اینکه تحریم نفتی جمهوری اسلامی ایران که با بهانه ی هسته ایی شدن به کشور ما تحمیل شد، افزود: غربی ها هدف خود را از تحریم ها تغییر رفتار جمهوری اسلامی عنوان می کنند در حالی که ملت ما نشان داد که ملتی مقاوم بوده و در مقابل تحریم ها خللی در اراده و اهدافش ایجاد نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه امروز کشورهای تولید کننده نفت نگرانی جدی در زمینه فروش این کالای حیاتی دارند افزود: بایکوت به مفهوم نخریدن نفت یک کشور و تحریم به معنای نفروشاندن آن به کشوری خاص بوده که امروز ما در شرایط تحریم و بایکوت، توامان هستیم.
رفیع با اشاره به اینکه حساس تراز تحریم نفتی ایران تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است افزود: مشکل اصلی در شرایط فعلی تحریم بانک مرکزی بوده نه تحریم نفتی چرا که تحریم بانک مرکزی اجازه انتقال در آمدهای منابع مالی نفتی را برای ایران دشوار می کند.
بابلسر - خبرگزاری مهر: استاد علوم سیاسی دانشگاههای مازندران گفت: تحریم ها خللی در اراده ملت ایران برجای نگذاشته است.
