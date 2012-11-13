تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و سوم آبان‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و هشتم ذیحجه سال 1433 هجری قمری و سیزدهم نوامبر سال 2012 میلادی.

- نشست خبری "کارلوس کی‌روش" سرمربی تیم ملی ساعت 12:30 دقیقه امروز در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار می‌شود و سرمربی ازبکستان هم ساعت 16 پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

- هفته نخست از رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

* پرسپولیس جویبار - موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع)

* فولاد ماهان سپاهان - گاز مازندران

- آخرین تیم ملی ایران پیش از رویارویی با تیم ازبکستان ساعت 18 تا 19 امروز در زمین اصلی ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود و تیم ملی ازبکستان از ساعت 19:30 تا 20:30 در زمین اصلی ورزشگاه آزادی تمرین خود را انجام خواهد داد.

- رقابت‌های ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا با حضور نمایندگان کشورمان امروز هم در چین پیگیری می‌شود.