2 کشته و 15 مجروح در جاده های گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید جمشاد افزود: در این حوادث یک جوان 22 ساله موتورسوار در تصادف با تیلر کشاورزی در روستای چهارده آستانه اشرفیه و یک عابر 78 ساله در سنگر بر اثر برخورد کمپرسی با وی کشته شدند که در هر دو حادثه بی توجهی به جلو و نقص فنی علت این سوانح بود.

اجرای طرح مطلع مهر در گیلان

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گیلان از اجرای طرح مطلع مهر با هدف کاهش میزان طلاق در استان خبرداد و گفت: در این طرح با ارائه آموزش ها و مشاوره های لازم به زوج های که کمتر از پنج سال از زندگی مشترک آنها می گذرد، روابط درون خانواده بهبود یافته و عامل نبود تفاهم زوجین تا حد امکان کاهش پیدا می کند.

طیبه بزرگی افزود: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای تحکیم و تعالی نهاد خانواده اقدام به تهیه و تنظیم طرح " مطلع مهر" به عنوان طرحی کاربردی در عرصه تحکیم و تقویت خانواده های نوپا کرد.

وی همچنین با بیان اینکه گیلان از جمله استان های که طرح مطلع مهر در آن اجرا می شود، یادآورشد: ارتقای سطح آگاهی زوجین نسبت به همدیگر می تواند به تداوم و تحکیم روابط بین آنها کمک زیادی کند چراکه هر کدام از آنها در برابر رفتارهای همسر با شناخت، مطالعه و مهارت بهتر می توانند واکنش نشان بدهند.

همایش فرهنگ سازان عاشورا

رئیس جامعه وعاظ تهران گفت: خرافات درعزاداری ها همانند خنجر زدن به امام حسین (ع) است. حجت الاسلام جعفرشجونی افزود: مداحان و سخنرانان باید از تحریف، انحراف و دروغ بپرهیزند و شهادت، شهامت، آزادگی و مردانگی امام حسین (ع) بپردازند.

وی با اشاره به هدف قیام امام حسین (ع) که احیای دین جدش پیامبرگرامی اسلامی بود، تاکید کرد: تلاش همه در ایام عزاداری محرم باید تهذیب و تصفیه نفس باشد.

کشف سیگار قاچاق در آستارا

رئیس اداره تعزیرات حکومتی آستارا از کشف و ضبط 774 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در این شهرستان خبرداد و گفت: این مقدار سیگار قاچاق دیروز در بازرسی از انباری کشف و ضبط شد.

احمدی مقدم افزود: شخصی که سیگارهای قاچاق را انبار کرده بود به پرداخت 737 میلیون و 835 هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد.

داد و ستد دو میلیون سهم در تالار بورس اوراق بهادار رشت

مدیر بورس منطقه ای بورس رشت از داد و ستد دو میلیون و 938 هزار و 123 سهم در معاملات تلار بورس اوراق بهادار رشت خبرداد و گفت: ارزش سهام مورد معامله 13 میلیارد و 34 میلیون و 417 هزار ریال است.

محمد رضا مهرانفر افزود: همچنین 52 درصد این سهام به ارزش بیش از شش میلیارد و 783 میلیون ریال مربوط به خرید سهام است.