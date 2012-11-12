هرگز مقاومت را رها نخواهیم کرد/ یا پیروزی یا شهادت، تسلیم و سازش هرگز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله در ادامه سخنان خود در مراسم روز شهید در جنوب بیروت(ضاحیه) که به طور مستقیم از شبکه المنار پخش می شد، گفت غزه هر روزه بمباران می شود، دهها شهید و مجروح نتیجه این تجاوزات مستمر است، پرسش ما این است، که اتحادیه عرب چرا در مقابل این همه تجاوزات کاری نمی کند؟

وی افزود اگر به اتحادیه عرب تکیه کنیم، امروز نه تنها در جنوب لبنان بلکه در جبل لبنان شاهد وجود شهرکهای صهیونیست نشین می بودیم؟



نصرالله گفت : چرا اتحادیه عرب در قبال حملات هوایی دشمن به کارخانه اسلحه سازی سودان و تجاوز به حاکمیت یک کشور مستقل عرب اقدامی انجام نداد(سکوت کرد)



دبیرکل حزب الله لبنان همچنین به سکوت و انفعال اتحادیه عرب در قبال کشتار مسلمانان بی دفاع میانمار اشاره و بر ناکارامدی آن تاکید کرد.



وی تاکید کرد آنچه از لبنان و حاکمیت و مرزهایش حمایت می کند، معادله ملت، ارتش و مقاومت است.



وی افزود گزینه مقاومت، گزینه انسانی و عقلانی است و دست کشیدن از چنین گزینه ای، دیوانگی است.



دبیرکل حزب الله لبنان خاطر نشان کرد آیا این انصاف و عدالت است که برخی طرفها برای بررسی راهبرد دفاعی لبنان در میز گفتگوها بنشینند که تاریخشان مملو از مزدوری برای دشمن است؟



نصرالله گفت آیا این انصاف است که طرفهایی که با دشمن جنگیدند، دور افکنده شوند و کسانی که با دشمن همکاری و همدستی می کردند، بیایند و راهبرد دفاعی را بررسی کنند.



دبیرکل حزب الله لبنان خاطر نشان کرد : برخی احزاب لبنانی مانند حزب کمونیست، جماعت اسلامی و سازمان الشعبی الناصری و دیگر گروهها با دشمن جنگیدند، چرا این گروهها به میز گفتگوها برای بررسی راهبرد دفاعی دعوت نمی شوند.



نصرالله تصریح کرد برخی برای سوء استفاده از موضوع ترور سرلشگر حسن با هدف فتنه افکنی میان شیعیان و اهل سنت در لبنان تلاش می کنند، از طریق تلاش برای القای اینکه، یک افسر بلندپایه سنی در لبنان کشته شد و قاتلش هم یک شیعی است، آنها با این اقداماتشان به کجا می خواهند بروند؟



نصرالله افزود از بعد فنی تکنولوژی، فرضیه های زیادی درباره عاملان ترور سرلشگر الحسن وجود دارد، چرا تمام فرضیه ها را کنار گذاشته و حزب الله را متهم به دست داشتن در این جنایت می کنند، چرا فرضیه دست داشتن اسرائیل در ترور الحسن کنار گذاشته می شود؟



وی با اشاره به تلاشهای 14 مارس برای استفاده از بازی خیابانی و در پیش گرفتن سیاست تحریک مذهبی و درگیری گفت از آگاهی و دوراندیشی بالای ملت لبنان که از افتادن در دام فتنه ای که برخی رهبران 14 مارس خواستار آن بودند، اجتناب کرد، تقدیر می کنم.



نصرالله به حادثه اخیر در شهر صیدا اشاره کرد و گفت صیدا پایتخت مقاومت است و همچنان پایتخت مقاومت باقی خواهد ماند، این شهر پایتخت همزیستی مشترک میان مسیحیان و مسلمانان باقی خواهد ماند.



دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد به لبنانی ها به ویژه شیعیان و اهل سنت می گویم، این مرحله بسیار حساسی است و هیچ کس نباید ما با دروغگویی تحریک کند، ارتباط میان علما باید ادامه یابد و در همه زمینه ها برای دفع فتنه ها باید تلاش کرد.



نصرالله پس از اشاره به مسائل سیاسی لبنان از جمله مسئله انتخابات، به مسئله بحرین پرداخت و اتهام زنی رژیم آل خلیفه به حزب الله را نشان دهنده استیصال و درماندگی این رژیم در برابر اعتراضات مسالمت آمیز مردم بحرین دانست.



دبیرکل حزب الله تصریح کرد در روز شهید با شهدا و فرماندهان شهدا عهد و پیمان می بندیم که تا آخر در خط مقاومت خواهیم ماند تا خداوند سرانجام ما را به یکی از دو خوبی یا پیروزی یا شهادت ختم نماید.