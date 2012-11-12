"متین" ورامین میزبان سه تیم لیگ برتری والیبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال متین ورامین در دور رفت این رقابتها، چهارشنبه 24 آبان ماه از ساعت 17 میزبان تیم آلمینیوم المهدی(عج) بندرعباس است که با توجه به شرایط مناسب روحی تیم به خاطر برد هفته گذشته در زمین مؤسسه مالی میزان مشهد، این امیدواری وجود دارد با غلبه بر حریف بندرعباسی، نیم نگاهی به بالای جدول داشته باشد.

نماینده ورامین در هفته هفتم و هشتم، میهمان تیمهای "بازرگانی جواهری گنبد" و "پیکان تهران" خواهد بود و در هفته نهم در روز چهارشنبه هشت آذرماه میزبان تیم "شهرداری ارومیه" یکی از مدعیان لیگ است.

در هفته دهم، یکشنبه 12 آذرماه، "نوین کشاورز تهران" به ورامین خواهد آمد تا مقابل یاران مصطفی کارخانه صف آرایی کند.

آخرین دیدار متین ورامین در دور رفت مسابقات در مقابل "کاله" خواهد بود که می بایست نماینده ورامین برای تثبیت جایگاهی مناسب در جدول راهی مازندران شود.

گفتنی است، تیم متین ورامین در حال حاضر بعد از تیمهای کاله مازندران، پیشگامان کویر یزد، پیکان تهران و شهرداری ارومیه با 9 امتیاز در جایگاه پنجم جدول قرار دارد.

طلایی پوشان ورامین کاپ قهرمانی مسابقات فوتسال را بالای سر بردند

چهارمین دوره از مسابقات فوتسال جام "امید بزاز" با قهرمانی تیم "طلایی پوشان ورامین" که یکی از نمایندگان این شهرستان بود، پایان یافت.

در این دوره از رقابتها که با شرکت 16 تیم از شهرستانهای ورامین، پیشوا و بخش قرچک به همت مهدی دیوی مدیر مجموعه ورزشی شهدای عمروآباد و وحید کلانتری برگزار شد که تیمها در چهارگروه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

تیمهای طلایی پوشان ورامین، چاپ بیژن قرچک، وحدت میهن ورامین و شهدای پیشوا با کسب امتیازات لازم بعد از عبور از مرحله گروهی و غلبه بر حریفان خود در دیدارهای حذفی راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

در این مرحله شهدای پیشوا با برد مقابل وحدت میهن با نتیجه دو بر یک توانست به عنوان اولین تیم راهی فینال شود؛ تیم طلایی پوشان نیز در یک رقابت دیدنی، توانست تیم چاپ بیژن قهرمان سه دوره گذشته مسابقات را مغلوب کرده و برای کسب عنوان نخست رودرروی نماینده پیشوا قرار گیرد.

فینال این دوره از رقابتها که با حضور میهمانان ویژاه ای همچون محسن خلیلی بازیکن اسبق تیمهای ملی و پرسپولیس، امیدرضا روانخواه بازیکن اسبق استقلال تهران و علی حسینی قهرمان وزنه برداری پاراالمپیک 2012 لندن برگزار شد، تیمهای راه یافته به فینال مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که در نهایت تیم طلایی پوشان توانست با به ثمر رساندن پنج گل در مقابل چهارگل حریف، کاپ قهرمانی را بالای سر ببرد.

گفتنی است، این رقابتها همه ساله به نام "امید بزاز" که از بازیکنان فوتبال ورامین به شمار می رفت و به دلیل ابتلا به یک بیماری سخت، برای همیشه از ورزش محروم شد و درحال حاضر با توجه به عدم تعادل جسمانی، ادامه زندگی خود را بر روی ویلچر سپری می کند، برگزار می شود.