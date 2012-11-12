کارگاه آموزش شیر مادر در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شبکه بهداشت شهرستان گناوه عصر دوشنبه در این کارگاه ابتدا به بیان اهداف برگزاری کارگاه پرداخت و اظهار داشت: تغذیه انحصاری با شیر مادر در شش ماهه اول تولد و تداوم شیردهی تا دو سالگی کودک اهمیت بسیار ویژه ای دارد.

اسماعیل منصوری زاده درادامه تصریح کرد: باید به اهمیت آموزش و مشاوره تغذیه با شیر مادر در دوران بارداری و پس از زایمان و درتمام دوران سال اول و دوم زندگی اشاره توجه جدی داشته باشیم.

دکتر حسن محدث‌زاده مدرس کارگاه متخصص اطفال بیمارستان خلیج فارس جزیره خارک بیان داشت: تغذیه با شیر مادر باعث تقویت روابط عاطفی بین مادر و نوزاد، تضمین سلامت کودک، جلوگیری از ابتلا به بیماری عفونی کودک می شود و کودکانی که از شیر مادر محروم می شوند و شیرهای مصنوعی استفاده می‌کنند این امر موجب بروز اختلالات رشدی و زمینه ساز بیماری‌های گوناگون درسنین بزرگسالی آنها می شود.

وی اضافه کرد: شیر مادر غذای منحصر به فرد و کاملی برای کودک در شش ماه اول زندگی است و تمامی نیازهای غذایی شیرخوار از لحظه تولد تا پایان شش ماهگی را تامین می کند؛ لذا آگاه سازی مادران در خصوص اهمیت تغذیه با شیر مادر از موضوعات مهم در سیستم بهداشتی و درمانی است.

در پایان این کارگاه نحوه دوشیدن شیر، هم آغوشی مادر و نوزاد نارس، شیردهی مناسب در قالب فیلم آموزشی ارائه شد و همچنین میزان فراگیری حاضرین با پس آزمون سنجیده شد .

کارگاه آموزشی تغذیه با شیر مادر به همت واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت با حضور بیش از 90 نفر از کارکنان بهداشت و درمان، در خصوص اهمیت تغذیه با شیر مادر، فیزیولوژی پستان، روش‌های دوشیدن شیر مادر و نگهداری آن، پیوند با نوزاد، مراقبت کانگورویی و ماساژ نوزاد، الگوی رشد کودک و شیر مادر، تغذیه تکمیلی در شش ماهه دوم، امتناع شیر خوار از گرفتن پستان، ده اقدام بیمارستان دوستدار شیر مادر و زمان و نحوه از شیر گرفتن با حضور رئیس و معاون بهداشتی مرکز بهداشت گناوه،مسئول برنامه کودکان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مسئول سلامت خانواده و برنامه کودکان و تعدادی از پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان دیلم در سالن اجتماعات مرکز فنی و حرفه ای شهرستان گناوه برگزار شد.