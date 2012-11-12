نشان رنگارنگ جوانان گیلانی در موی تای/پنج بازیکن گیلانی در فوتبال بانوان ملوان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این رقابت ها علیرضا دو پیکر و حامد مهرنژاد از گیلان نشان طلا، حسین نوروزپور مدال نقره، مجید کریمی و میلاد صفری دیگر ورزشکاران گیلانی مدال برنز اوزان مختلف را به خود اختصاص دادند و به اردوی انتخابی تیم ملی برای شرکت در رقابت های جوانان جهان در ترکیه دعوت شدند.

بهره برداری از نخستین استخر شنا سرپوشیده تالش

این استخر شنا در هزار و 600 متر مربع زیربنا با 32 میلیارد ریال هزینه از سوی بخش خصوصی به بهره برداری رسید.

جشنواره ورزش های بومی - محلی

نخستین جشنواره ورزش های بومی - محلی لاهیجان برگزار شد، در این جشنواره که حدود هزار شرکت کننده حضور داشتند، ورزش های کشتی گیله مردی، لافند بازی، طناب کشی و هفت سنگ و ورزش باستانی اجرا شد.

پنج بازیکن گیلانی درفوتبال بانوان ملوان

پنج بازیکن تیم فوتبال بانوان ملوان بندرانزلی در نخستین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران حضوریافتند، با اعلام فدراسیون فوتبال، زمرد سلیمانی، میناهاشمی، افسانه اقبال، ساراقمی و زینب یوسفی از تیم ملوان بندرانزلی به همراه 15 فوتبالیست از دیگر استان ها از 19 آبان ماه به مدت چهار روز زیرنظر سرمربی پرتغالی در تهران اردو زدند.

کاراته گیلان درهفته سوم سوپر لیگ کشور

تیم کاراته گیلان یک برد و یک باخت درهفته سوم سوپر لیگ کشور به دست آورد، در این رقابت ها گیلان در ابتدا مقابل تبریز به برتری رسید اما در دومین دیدار خود مغلوب ابومسلم مشهد شد.

وحید حسنی پور از تیم گیلان نیزبه عنوان فنی ترین مبارز هفته سوم سوپر لیگ کاراته ایران انتخاب شد، دراین رقابت ها 10تیم به صورت متمرکزدر تهران باهم رقابت می کنند.

گیلان، مقام سوم ورزشی طلاب کشور

گیلان، مقام سوم رقابت های ورزشی طلاب کشور را در تهران به دست آورد، در پایان این مسابقات که با شرکت 660 طلبه ورزشکار در قالب 32 تیم در شش رشته ورزشی آمادگی جسمانی، تیراندازی، تنیس روی میز، دو، شنا وکوهنوردی چهار روز برگزار شد، تیم گیلان در مجموع تیمی به مقام نخست رسید.

هفته نخست لیگ برتر کاراته بانوان گیلان با صدرنشینی تیم صعودی " الف " در رشت پایان یافت

دراین بازی ها، تیم صعودی " الف " با سه برد برابر تیم های دیوبند و دنیای رشت و شهرداری لولمان کوچصفهان با مجموع 9 امتیاز درصدر ایستاد، تیم صعودی " ب " با سه برد برابر تیم های دنیای رشت، ملوان نیروی دریایی وهیئت کاراته بندرانزلی با 9 امتیاز و تفاضل پوئن کمتر درمکان دوم قرار گرفت.

تیم دیوبند رشت نیز با دو برد برابر تیم های شهرداری لولمان کوچصفهان و دنیای رشت و یک باخت مقابل تیم صعودی " الف " در مکان سوم جدول 9 تیمی دومین دوره لیگ برتر کاراته بانوان گیلان جای گرفت.