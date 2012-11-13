شرکت های تعاونی دهیاریها در رونق اقتصاد روستایی نقش بسزایی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نور محمدی اظهار کرد: شهرستان های تربت جام، نیشابور، سبزوار، تربت حیدریه و درگز بیشترین تعداد تعاونی دهیاری ها را دارا هستند.

وی با تاکید بر نقش این تعاونی ها در اشتغال زایی و رونق اقتصادی روستاها عنوان کرد: راه اندازی 69 واحد خدمات فنی مهندسی، تهیه طرح های ویژه توسعه و عمران دهیاری ها، برگزاری دوره های آموزشی متعدد، طراحی اولیه پروژه های اقتصادی با رویکرد توسعه کشاورزی، پیگیری طراحی نرم افزار جامع گزارشات پروژه های عمرانی روستایی و ساماندهی کارشناسان فنی و مهندسی به صورت متمرکز در اتحادیه گوشه ای از اقدامات گسترده انجام شده توسط تعاونی های دهیاری ها است.

مدیر کل دفتر روستایی و امور شوراهای استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: ایجاد زمینه پاسخگویی به سوالات دهیاران با به کارگیری کارشناسان حقوقی، توزیع بسته های فرهنگی در سطح دو هزار و 100دهیاری استان، سازماندهی به منظور جمع آوری، بسته بندی و عرضه تولیدات ارگانیک روستایی از دیگر دستاوردهای تعاونی دهیاریها است که به مدد همکاری با دفتر روستایی و شوراهای استانداری حاصل شده است.

وی با اشاره به توجه ویژه دولت های نهم و دهم به روستاها گفت: در 15 ماده از برنامه پنجم توسعه به ظرفیت های فرهنگی، گردشگری، کشاورزی و زیست محیطی روستاها به طور مشخص اشاره شده است.